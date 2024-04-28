Müsavat Dervişoğlu'ndan teşekkür mesajı: Partinin her ferdine minnettarım

28 Nisan 2024 01:58 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 02:00

İyi Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi. Peş peşe tebrik mesajları alan Dervişoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Partisine teşekkür eden Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bugün, iyi ve cesurlar hareketinin siyasi ahlakı, feraseti ve demokrasi anlayışı için iftiharla anacağımız bir kongre gerçekleştirdik.

5. Olağanüstü Kongremizde beni genel başkanlık görevine layık gören İYİ Parti ailemizin her bir ferdine minnettarım…

Partimizin güçlü yarınları için kardeşlik ruhuyla kongre sürecini yürüttüğümüz dava arkadaşlarım; Sayın Koray Aydın’a ve Sayın Mehmet Tolga Akalın’a yürekten teşekkür ediyorum.

Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’den devraldığımız bayrağı hep birlikte iktidar yoluna taşıyacağız.

Sen iste talih değişsin!

Sen iste tarih değişsin!