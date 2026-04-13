Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Elazığ İl Başkanlığı Kongresi'ne katıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mustafa Destici: Cumhurbaşkanımıza hakaret Türk milletine yapılmıştır Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Elazığ İl Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da terör estiren İsrail'e tepki göstererek Türkiye'nin mazlumun yanında yer aldığını belirtti ve İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretini sert dille eleştirdi. Mustafa Destici, İsrail'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ses çıkarmamasını istediğini ancak Türk milletinin haksızlık karşısında susmadığını ifade etti. Destici, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketleyerek Türkiye'yi ayrıştırmaya çalıştığını belirtti. BBP Genel Başkanı, İran'da yaşananların bölgede savaş istemediklerinin ve devletin, hükümetin ve ittifakın adımlarının bu yönde olduğunun göstergesi olduğunu söyledi. Destici, Amerika ve İsrail'in bazı ülkelere Saddam ve Kaddafi'ye yaptığı gibi davranabileceğini vurgulayarak, taşıdıkları Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine saygı duyulması gerektiğini belirtti. Parti olarak birlik, beraberlik ve kardeşlikten yana olduklarını dile getiren Destici, meydanlarda ay yıldızlı al bayrağın dalgalanması gerektiğini söyledi.

Kongrede konuşma yapan Mustafa Destici, Orta Doğu'da terör estiren İsrail'e tepki gösterdi. Türkiye'nin İsrail'e karşı net bir duruş sergileyerek, mazlumun yanında yer aldığını belirten Destici, İsrail'in ise bu katliamları yaparken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ses çıkarmamasını istediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"CUMHURBAŞKANIMIZA HAKARET HEPİMİZE HAKARETTİR"

"Öyle yağma yok. Bu millet, büyük Türk milleti, haksızlık karşısında asla susmamıştır, hep zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuştur. Şimdi Türkiye'nin tavrı bu olduğu için katil, terörist, soykırımcı Netanyahu ne diyor? Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret demek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakarettir, bu milletin tamamına hakarettir çünkü Cumhurbaşkanı bu ülkeyi temsil etmektedir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk milletini ve ay yıldızlı al bayrağı temsil etmektedir. Ona yapılan hakaret bütün Türk milletine yapılmıştır. Zaten bu hakaretten sonra verilen tepkiler sadece AK Parti ya da Cumhur İttifakı partilerimizden değil, Türkiye'deki hemen hemen bütün siyasi partilerimiz bu hakarete sert şekilde cevap vermiştir, doğru olanı da budur."

"İSRAİLLİ BAKAN KATZ HAK ETTİĞİ CEVABI ALDI"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşım yapıp, gönderinin altına Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketleyerek ülkeyi ayrıştırmaya çalıştığını dile getiren Destici, "İsrail Savunma Bakanı Katz da Türkiye'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını hedef almıştır. Oraya başka isimler etiketlemiştir. Neden? Türkiye'nin içinde bir nifak oluşturmak istemektedir ama herkes hak ettiği cevabı vermiştir." dedi.

Türkiye olarak bölgede savaş istemediklerini, devletin, hükümetin ve ittifakın attığı bütün adımların bu yönde olduğunu dile getiren Destici, dün Afganistan, Irak, Yemen, Libya ve Suriye'de yaşananların bugün İran'da yaşandığına işaret etti.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısı öncesinde İran'da gösterilerin yaşandığına fakat İsrail ve ABD'nin saldırısıyla birlikte İran'da rejim yanlısı ve muhalefetin birlik olduğuna dikkati çeken Destici, "Bugün İran'ı ayakta tutan, şu ana kadar İsrail ve ABD karşısında pes ettirmeyen, hatta ABD ve İsrail'e geri adım attıran İran halkının duruşudur, milli duruşudur, birlik olmasıdır. Onun için bizim de ihtiyacımız budur. Elhamdülillah bugüne kadar birliğimizi, dirliğimizi kimse bozamamıştır, bundan sonra da bozamayacaktır. Siyaseten farklı düşündüğümüz konular olabilir, farklı meselelerde farklı sözler söyleyebiliriz, farklı yerlerde durabiliriz ama devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği olduğu zaman Türk milleti de her zaman bir yerde, bir noktada, bir ve beraber olarak durmasını bilmiştir, bundan sonra da bilecektir." ifadelerini kullandı.

Destici, parti olarak birlik, beraberlik ve kardeşlikten yana olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hadsizleşenlere, çirkinleşenlere ve kabul edilemeyecek taleplerde bulunanlara da diyoruz ki 'Aklınızı başınıza alın' Amerika ve İsrail bugün sizi pohpohlayabilir, sizi destekler gözükebilir, size silah verebilir, size lojistik destek sağlayabilir ama işi bittiğinde Saddam'a, Kaddafi'ye ne yaptıysa size de onu yapar, geçmişte Barzanilere ne yaptıysa size de onu yapar. Onun için taşıdığınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine, pasaportuna saygı duyacaksınız. Meydanlara indiğinizde ister nevruz kutlaması, ister başka programlar adı altında olsun, elinize başka bölgelerin bayraklarını değil, PKK paçavralarını değil, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağı alacaksınız."