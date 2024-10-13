Mustafa Destici kredi kartına 750 TL'lik 'savunma sanayii' vergisini savundu: Vermezsen sonumuz Suriye gibi olur

13 Ekim 2024 12:18 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 12:58

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kredi kartlarından alınması beklenen 750 TL'lik 'Savunma Sanayii' vergisini savundu. Yasa teklifine karşı çıkanlara tepki gösteren Destici, "Vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur" dedi.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Teklifi cuma günü Meclis'e sunuldu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi​ Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer aldı. Söz konusu maddeler arasında en dikkat çeken teklif ise limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması oldu. Kamuoyunda tartışmalara neden olan kanun teklifine ilişkin Cumhur İttifakı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici​, savunma sanayiine destek için vatandaşın kredi kartından 750 TL'lik vergi​ kesilmesini öngören yasa teklifine destek verdi.

"VERMEZSEN SONUN SURİYE, IRAK, FİLİSTİN GİBİ OLUR"

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Mustafa Destici, vergi düzenlemesiyle ilgili konuşmasında, "100 bin liranın üzerinde kredi kartı​ kullanan, devlete 750 lirayla savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim! Vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur. Mehmetçik canını, polis kanını, güvenlik koruyucusu ailesini veriyor; sen 750 lira vermişsin, çok mu?" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR DEM'LİLERİ, YUNANİSTAN'I, ERMENİSTAN'I SAVUNURLAR"

Başta muhalefet olmak üzere vergi teklifini eleştirenlere tepki gösteren Mustafa Destici, "Onların derdi, bunların takımı, savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil, DEM'lileri savunurlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan'ı, Batı'yı, Ermenistan'ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunduğunu görmedim. Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına sığınarak devlet, vatan, din düşmanlığı yapıyorlar" diye konuştu.

"ONLARIN VERMEDİĞİ 750 LİRAYI BİZ VERİRİZ"

Savunma Sanayiine destek konusunda kendilerinin üzerine düşeni yapacağını kaydeden Destici, "Benim tavsiyem şu; onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına da ihtiyacı yoktur. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, 'demlenmeye' devam etsin" dedi.