Mustafa Destici'den asgari ücret ve emekli maaşı teklifi! "21 bin 205 TL olmalı"

11 Temmuz 2024 09:58 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:59

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında asgari ücrete ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DESTİCİ TEFLİSİ SUNDU: NET 21 BİN 205 TL OLMALI

Partisinden bir grup heyetin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü aktaran Destici, "Partimizin görüşlerini dile getirip, yazılı olarak da sayın Bakanımız ve heyetine sundular. Öncelikle adil bir vergi düzenlemesine ihtiyaç vardır. Yapılması gereken açık ve nettir. Asgari ücret en azından bu temmuz ayı itibariyle enflasyon farkı kadar artırılmalı, temmuz ayından itibaren asgari ücret net 21 bin 205 TL olmalıdır. Açıklanan enflasyon bu şekildedir" dedi.

"BU OLMAZSA ADALET SAĞLANMIŞ OLMAZ, EMEKLİLERİMİZDE NEFES ALAMAZ"

En düşük emekli maaşının da net 21 bin 205 TL olması gerektiğinin altını çizen Destici, "En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalıdır. Temmuz ayından itibaren en düşük emekli maaşı 21 bin TL'nin üzerinde olmalıdır. Emeklimize sadece enflasyon oranı kadar zam yapılırsa en düşük emeli maaşı 12 bin 500 TL olacak. Bu zamlar kök maaşa yapılırsa bazı emeklilerimiz 10 bin TL'de kalacak. Bir kere yapıldı bu temmuz 2023'te; orada 7 bin 500 TL alan orada kaldı. Dolayısıyla bir daha yapmayın. Bu düzenleme meclise gelecek. Bir daha bu artışı kök maaşa yapmayın. Eline geçen net maaş ne ise, onun üzerine yapın ne yapacaksanız. Bunun için behemehal en düşük emekli maaşının 21 bin TL'nin üzerine çıkarılması lazım. Bu olmazsa adalet sağlanmış olmaz, emeklilerimizde nefes alamaz. 2-3 bin lirayla nefes alınamaz" ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZEL'İN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

CHP lideri Özgür Özel'in 'ya geçim olacak ya da seçim olacak' açıklamalarına ilişkin de konuşan Destici, "Türkiye'nin şu anda birliğe, beraberliğe, istikrara ve huzura ihtiyacı var. Dolayısıyla biz seçimlerin sanki zamanında yapılacakmış gibi ülkemizin istikrarla yoluna devam etmesinden yanayız. Elbette ki demokrasilerde, Cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkelerde irade milletindir. Milletimiz karar verir neyin olup olmayacağına. Ama bundan daha 1 ay önce erken seçim cümlesini ağzına almayan ya da almaktan imtina eden Özgür Özel'in bugün 'seçim seçim' demesi kendi parti teşkilatlarından da çok birtakım medya mensuplarının kendisini zorlaması sonucu söylenmiş bir sözdür. Bunu biliyoruz. Daha önce 'seçime biz değil, millet karar verir' diyordu. Bence o cümlesinde durması demokrasi açısından da çok kıymetlidir" dedi.