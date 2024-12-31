Mustafa Destici'den çok net PKK mesajı! "Öncelik yok etmek olmalıdır"

31 Aralık 2024 16:27 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:27

DEM Parti heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sonrası BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken bir açıklama geldi. PKK terör örgütünün herkesin ortak düşmanı olduğunun altını çizen Destici, "Hepimizin önceliği, bu düşmanla mücadele etmek ve bunu yok etmek olmalıdır" dedi.

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan​'ın İmralı Adası​'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM​ olduğuna dikkat çekildi. "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk" denilen açıklamada Öcalan'ın "Pozitif adım atmaya ve çağrı yapmaya hazır" olduğunu da dile getirdi.

BBP lideri Mustafa Destici, DEM Parti - İmralı görüşesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılının tüm dünyaya barış, adalet ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Destici, yeni yılla birlikte İslam alemi için yarın başlayacak üç ayları ve yaklaşan Regaip Kandili'ni de tebrik etti.

"HEPİMİZİN ÖNCELİĞİ, BU DÜŞMANLA MÜCADELE ETMEK VE BUNU YOK ETMEK OLMALIDIR"

PKK'nın 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin gündemini işgal ettiğini belirten Destici, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kürt sorunu olarak adlandırılan şey, oluşturulmuş bir problemdir ve asla böyle bir problem yoktur. Var olan terör sorunudur. Kürtler bizim can, kan ve din kardeşimizdir. Bizim için sorun değil güç kaynağıdır. PKK terör örgütü de hepimizin ortak düşmanıdır. Hepimizin önceliği, bu düşmanla mücadele etmek ve bunu yok etmek olmalıdır. PKK, istihbarat örgütlerinin kullandığı bir araç ve Türkiye'ye doğrudan namlu doğrultmaya cesareti olmayan hainler topluluğudur"