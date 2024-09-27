Mustafa Destici'den dikkat çeken çıkış! Maaşları örnek gösterdi: Yüzde 300 zam yapıyorsunuz!

27 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:57

BBP lideri Mustafa Destici, son dönemde büyük tepkilere neden olan GSM operatörlerinin yüzde 250-300 oranında zam yapmasını sert sözlerle eleştirdi. Destici, “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

GSM operatör şirketlerinin tarifelere yaptığı büyük zamlar tepkilere yol açmaya devam ediyor. GSM operatörlerine bir tepki de Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici​'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında GSM firmalarını sert sözlerle hedef alan Destici, yıl sonu enflasyonun yüzde 40 olduğu bir ortamda yüzde 300'e dayanan zam​ yapmanın haksızlık olduğunu belirtti.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Şu ana kadar bu zamların geri çekilmesine ilgili somut bir şey duymadıklarını kaydeden Destici, "Sektörün içindekiler ve sektörle ilgili uzmanlar aynı firmaların teknolojilerini yenilemedikleri, yatırım yapmadıkları ve bu nedenle hizmetlerde önemli aksaklıklarla karşılandığı yönündeki eleştirilerini de dile getirmiştik. Buralarda da bir iyileştirme görmedik. Hükümetimiz gerekli tedbirleri almalıdır. Vatandaşlarımız bu fahiş fiyatlara ezdirilmemeli daha doğrusu vatandaş soyulmamalıdır. Görevliler sorumlular buna müsaade etmemelidir" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 500'Ü BULAN ZAMLAR VAR"

İnternet ve GSM hizmetlerini bir temel ihtiyaç olarak gördüklerini ve konunun söz konusu şirketlerin keyfiliğine bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Destici, "Bazı kalemlerde yüzde 300'ü bulan ki geriye dönük 2-3 yıla gittiğimizde yüzde 500'ü bulan zamların da olduğunu görüyoruz. Böylesine fahiş bir fiyatlandırmanın acaba gerekçesi nedir? Bize bunu anlatsınlar" dedi.

"ÇALIŞANLARINIZA YÜZDE KAÇ ZAM VERDİNİZ Kİ..."

Destici açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki son bir yılda tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz? Yok, çalışanların aldığı zam ortada. Enflasyon oranında bir zam alıyor. Bu sene gerçekleşecek enflasyon da yüzde 48-50 civarında. Buradan GSM şirketlerine bu konuda açıklama yapmaya ve fahiş fiyatları geri çekmeye davet ediyoruz. Bu konuyu unutturmayacağız ve düzeltilene kadar gündemde tutmaya devam edeceğiz"