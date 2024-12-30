Mustafa Destici'den yeni çözüm sürecine veto: Başlamadan sonlandırın

30 Aralık 2024 17:12 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:35

BBP lideri Mustafa Destici, Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası gerçekleşen DEM Parti-İmralı görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni bir çözüm sürecine karşı olduğunu söyleyen Mustafa Destici, "Bu yeni pazarlık süreci kesinlikle kabul edilemez. PKK'nın bitmek üzere olan ömrünü uzatır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin 2 ay önce DEM Parti​ ile terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı​'da görüşmesi ve teröristbaşının PKK'nın lağvedildiğini açıklaması yönündeki çağrısı Türkiye'nin gündemine oturdu. Öcalan'a af sağlanmasının da tartışıldığı süreçte beklenen görüşme önceki gün gerçekleşti ve DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan İmralı'nın yolunu tuttu. DEM Partililer, Öcalan'ın barışın sağlanması için gerekli çağrıyı yapmaya hazır olduğunu aktardı. MHP ve AK Parti tarafından desteklenen sürece Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) ise karşı çıktı.

BBP'DEN ÇÖZÜM SÜRECİNE VETO

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklama ile DEM Parti-İmralı görüşmesine tepki gösterdi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın pazarlığa giriştiğini savunan Mustafa Destici, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayıp yeni bir çözüm sürecine destek vermeyeceğini ifade etti.

"İMRALI CANİSİNİN TALEPLERİ VAR"

Açıklamasında "PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in, İmralı'da terörist başını ziyaret ettikten sonra yapılan açıklama ve akabinde siyasi partileri ziyaret edeceklerini ifade etmeleri, İmralı canisinin silah bırakma çağrısı için bir takım taleplerde bulunduğunu ve şartlar öne sürdüğünü göstermektedir." değerlendirmesinde bulunan Destici, şunları kaydetti:

"PAZARLIK KABUL EDİLEMEZ"

"Öncelikle bu yeni bir pazarlık süreci demektir ve kesinlikle kabul edilemez. Bu vesileyle bir kez daha niyetlerinin halis olmadığı da bölücülükten vazgeçmedikleri de açığa çıkmıştır. Bazı köşe yazarlarının işi daha ileri bir noktaya taşıyarak 'Madem, Sednaya Hapishanesi'ndekiler serbest bırakıldı, Silivri ve Edirne'dekiler de serbest bırakılsın' türünden şımarıklıkları, konunun nereye evrilebileceğinin işaretleridir."

"BU SÜRECİ BAŞLAMADAN SONLANDIRIN"

Destici, sürecin başlamadan sonlandırılması, teröre, teröristlere ve onların uzantılarına meşruiyet kazandırılmaması gerektiğini belirtti. PKK'nın 40 yılı aşan süre devam eden ihaneti süresinde, küresel emperyalist güçlerden aldığı sınırsız desteğe ve Türkiye'nin terörle mücadeleyle ilgili yaptığı sayısız yanlışa rağmen can çekiştiğini dile getiren Destici şöyle devam etti:

"YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ PKK'NIN ÖMRÜNÜ UZATIR"

"Yeni bir 'çözüm süreci' terör örgütünün bitmek üzere olan ömrünü uzatmak, terörle mücadeleyi zaafa uğratmak ve terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz ile devletine bağlı bölge halkımızın mücadele iradesine zarar vermek olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herkese söyleyecek sözü ve yetecek gücü vardır."