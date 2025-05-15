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 | Yusuf Özgür Bülbül

Nagehan Alçı: Belediyelerin karar yetkisi artmalı

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Gazeteci Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelerle ilgili verdiği düzenleme sinyalini değerlendirdi. Alçı, “Belediyelerin de karar alma yetkisinin arttığı bir sisteme ihtiyaç var” dedi…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 00:27

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında, Gazeteci Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelere yönelik olası düzenleme sinyallerini masaya yatırdı.

“ÖNEMLİ OLAN SANDIĞI KORUYAN SİSTEM”

Alçı, mevcut sistemde belediyelerin karar alma süreçlerinde daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Belediyelerin de karar alma yetkisinin arttığı bir sisteme ihtiyaç var," şeklinde bir görüş belirtti. Alçı, ayrıca, demokratik süreçlerin ve halkın iradesinin korunmasının önemine vurgu yaparak, "Önemli olan sandığı ve sandıkla geleni koruyan bir sistem" dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1922751467661721831

ERDOĞAN BELEDİYELERE NEŞTER Mİ VURACAK?

Programın bir başka konuğu TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerle ilgili kapsamlı bir reform paketi üzerinde çalıştığını kaydetti. Atik'in aktardığına göre, Erdoğan, sadece büyükşehir belediyelerinde değil, ilçe ve il belediyelerinde de karşılaşılan sorunlara dikkat çekerek, bu sorunlara çözüm getirecek geniş çaplı bir düzenleme hazırlığında olduğunu ifade etti. Atik, büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki olası koordinasyon problemlerine de değinerek, reformun bu alanlarda da iyileştirmeler içerebileceğini belirtti.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş bir belediyelerle ilgili reform paketinden bahsediyor. Bazen büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında da sorun olabiliyor. Sadece büyükşehirler de değil il belediyelerinde de yaşanan problemlere değindi. Benim anladığım geniş bir reform paketinden bahsediyor” ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı: Belediyelerin karar yetkisi artmalı

“BELEDİYELERİN ORTA VE UZUN VADELİ PROGRAMLARI DÜZENLENMELİ”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan belediyelerle ilgili yeni düzenleme sinyali vermişti. Belediyelerin borçlarına dikkat çeken Erdoğan, “İmar düzenlemeleri sağlıklı şekilde yapılmalıdır. Ön hazırlığı hem teknik hem idari hem ihtiyaç anlamında iyi yapılmamış projelere kaynak tahsisinin önüne geçilmelidir. Az sayıdaki istisna haricinde belediyelerin tamamı borç batağındadır. Prim borçları için verdiğimiz mücadele bilinmektedir. Aynısı reklam bütçeleri için de geçerli. Belediyelerin orta ve uzun vadeli programları düzenlenmeli. Aksi halde belediyeler kılını kıpırdatamaz hale gelecektir” ifadelerini kullanmıştı.

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