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 | Yusuf Özgür Bülbül

Nagehan Alçı: CHP’de büyük bir sıçrama yok!

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan gazeteci Nagehan Alçı, CHP'nin büyük bir atılım göstermediğini söyledi. Alçı, sokaktaki kalabalıkların tek başına iktidar anlamına gelmediğini paylaştı. Cem Küçük ise halkın sokak olaylarından hoşlanmadığına vurgu yaptı…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 00:02

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşmacılar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) sokak eylemlerinin ve izlediği muhalefet yolunun genel seçim sonuçlarına olası etkilerini değerlendirdi.

“KALABALIKLARA GÜVENMESİN”

Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, “CHP’de büyük bir sıçrama yok” diyerek CHP’nin sokaktaki kalabalıklara güvenmesinin iktidar anlamına gelmeyeceğine dikkat çekti. Alçı, “Havaya girmeden spesifik bir şekilde çalışmaları gerekir” değerlendirmesini yaptı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1920940193084809370

CEM KÜÇÜK: HALK TEPKİLİ

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ise programda, üniversitelilerin mitinglere katılımı ve polisle yaşanan olaylardan halkın memnun kalmadığını, aksine tepki gösterdiğini söyledi. Küçük, Türk halkının sokak olaylarından hoşlanmadığını ve CHP'nin boykotlar ile kullandığı dil ve üslubun kendi aleyhlerine işlediğini belirtti.

Nagehan Alçı: CHP’de büyük bir sıçrama yok!

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, “Üniversitelileri mitinglere dahil edersen, polisle yapılan çatışmalardan kimse mutlu olmaz, tepki gösterir. Türk halkı sokak olaylarından hazzetmez. Boykotlar, kullandıkları dil ve üslupları aleyhlerine oluyor” dedi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de ara seçimlerin kolay bir süreç olmadığını vurgulayarak, bu tür bir seçimin riskli olduğunu ve CHP lehine sonuçlanmayacağını düşündüğünü ifade etti. Atik, “Ara seçim kolay olacak şey değil. Ara seçim riskli, CHP lehine olmaz” diye konuştu.

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#Politika
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