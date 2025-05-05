Nagehan Alçı'dan dikkat çeken sözler: CHP bunu yaparsa infilak eder, oyu yüzde 10'a düşer

CHP’de son günlerde dillendirilen “İmamoğlu partiden dışlanmalı mı?” tartışmasına gazeteci Nagehan Alçı’dan çarpıcı bir yorum geldi. Eski CHP'li Mehmet Sevigen’in para-pul iddialarıyla gündeme gelen isimlere yönelik istifa çağrısını değerlendiren Alçı, böyle bir adımın partiyi getireceği noktayla ilgili çarpıcı sözler söyledi.

Gazeteci Nagehan Alçı, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen’in, partililer hakkında söylediği “Para-pul işlerine karışıyorsa, partiden el çeksin” çağrısını değerlendiren Alçı, CHP’nin böyle bir adım atmasının partiye büyük zarar vereceğini savundu.

"CHP, İMAMOĞLU'NU SATARSA KENDİNİ İNFİLAK ETTİRİR, OYU DÜŞER!"

Alçı, “CHP’nin Ekrem İmamoğlu’nu satması, kendini infilak ettirmesi demek olur. Eğer CHP, 'İmamoğlu’nu aforoz ediyoruz' derse, o partinin oyu yüzde 10’a kadar düşer” dedi. Ayrıca, Özgür Özel’in genel başkanlığındaki yapının böyle bir karara asla sıcak bakmayacağını belirterek, “CHP’nin bugünkü çizgisiyle böyle bir adımı atması kendini inkar olur, bu bir siyasi intihardır” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Mehmet Sevigen kısa süre önce yaptığı açıklamada, CHP’nin para-pul işleriyle anılmaması gerektiğini belirterek, isim vermeden Ekrem İmamoğlu ve çevresine dolaylı olarak istifa çağrısında bulunmuştu. Sevigen, "Cumhuriyet Halk Partililer para pul işlerine karışmaz. Şaibesi olan varsa partiden uzaklaşmalı" demişti.