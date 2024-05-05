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05 May 2024 15:39 - Güncelleme : 05 May 2024 15:48

Ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için bomba tahmin

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olur?' sorusuna çok dikkat çeken bir cevap verdi. Herkes Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nu gösterirken Sarıgül, ters köşe yaptı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
Ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş... CHP&#039;nin cumhurbaşkanı adayı için bomba tahmin

Yerel seçimden uzun yıllar sonra birinci parti olarak çıkan CHP'de 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimi için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. Son seçimde elde edilen başarıyı devam ettirmek isteyen CHP, şimdiden '2028 cumhurbaşkanı adayı' tartışmaları başladı.

NE YAVAŞ NE İMAMOĞLU...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşulurken dikkat çeken bir açıklama geldi. 

Ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için bomba tahmin - 1. Resim

"DİKKAT EDİN! GELİYOR!"

Bir televizyon programında konuk olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olur?' sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

"Siyaset uzun vadeli bir şeydir. Yarın sabah ne olacağı belli olmaz. Ama şunu söyleyebilirim. Bilgi, beceri, yetenekleriyle daha önce CHP'de Grup Başkanvekilliği yapmış, siyasetin ta gençlik kollarını, ilçe başkanlığı, il başkanlığını çok iyi bilen Özgür Özel genel başkanımıza dikkat edin! Geliyor!"

Ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için bomba tahmin - 2. Resim

BENZER BİR AÇIKLAMA DAHA GELMİŞTİ...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da "Ben Erdoğan’ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem" dedi. "Diğer adaylardan (İmamoğlu ve Yavaş) daha mı zor?” sorusuna ise Başarır “Bana göre öyle” ifadeleriyle cevap verdi. 

Kaynak: tgrthaber.com
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