Netanyahu'yu alkışlayan ABD Kongresi'ne Özgür Özel'den tepki: Bu katliama ortak olmaktır

26 Temmuz 2024 19:59 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 20:04

Ulu Cami'de cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Temsilciler Meclisi'nde ayakta alkışlanan Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Netanyahu'nun 40 binden fazla kişiyi öldürdüğünü hatırlatan Özel, "Yüzde 70-80'i kadın ve çocuk olan, 40 binden fazla kişi katledilmiş. Ambulansları, hastaneleri, revirleri, sığınmacı kamplarını vuruyorlar. 'Burada toplanın, insani yardım alacaksınız.' diyorlar. O toplanılan yeri vuruyorlar ve bunu yapan Netanyahu, Amerika'da alkışlanıyor. Protesto eden ve kahramanca orada duruşunu gösterenleri tebrik ediyorum." dedi.

"ALKIŞ TUTUMAK KATLİYAMCIYA DESTEK VERMEKTİR"

İsrail Başbakanı'na destek olmanın katliama destek olmak anlamına geldiğini ifade eden Özel, "O alkışlayanlar, Netanyahu kadar büyük bir insanlık suçu işlemişlerdir. Bunu kimse unutmasın. Bir katliamcıya cesaret verme, katliama ortak olmaktır. Bunu kimse unutmasın." diyerek tepki gösterdi.

"SOL PARTİLERE FİLİSTİN ÇAĞRISI YAPTIM"

"Biz, Filistin davasının arkasında olmaya devam ediyoruz. Ecevit'ten, Deniz Gezmiş'ten beri devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Sosyalist Enternasyonal'de başkan yardımcısıyım. Başkanımız Pedro Sanchez, İspanya Başbakanı; ülkesinde Filistin'i tanıdı. Bütün sol partilere, sosyal demokrat partilere bir kez daha Bursa Ulu Cami'nin avlusundan aynı çağrıyı yapıyoruz; bu mezalimi bitirin."