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Nevşin Mengü’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası! Salih Müslim röportajı başını yaktı

Gazeteci Nevşin Mengü hakkında, PYD eski eş genel başkanı Salih Müslim ile yaptığı röportaj nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mengü’nün cezası ertelendi.

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Nevşin Mengü’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası! Salih Müslim röportajı başını yaktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 12:42

Terör örgütü YPG/PYD'nin kırmızı bültenle aranan lideri Salih Müslim ile yaptığı röportajı YouTube kanalında yayınlayan ve kısa süre sonra silen gazeteci Nevşin Mengü hakkında, "Alenen silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

CELSE ARASINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sanık Nevşin Mengü, İstanbul 22.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Şubat'ta celse arasında hakim karşısına çıktığı öğrenildi. Nevşin Mengü, yazılı olarak hazırladığı savunmasını mahkemeye sunarak üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve beraatını istediğini belirterek, "Ben gazeteci ve yayıncı olduğum için en basit örnek olarak Gazze'de sağlanan ateşkes nedeniyle oraya gidip haber yapma durumum vardır. Bu nedenlerle hakkımda uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

SAVCI CEZA İSTEDİ

İlk duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Mengü'nün, "Basın yayın yoluyla silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını ve hakkındaki adli kontrol kararının devamını talep etti. Mahkeme, Nevşin Mengü hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolünün, Mengü'ünün mağduriyetine sebep olacağına kanaat ederek adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verdi.

KARAR DURULMASI GÖRÜLDÜ

Bugün görülen karar duruşmasına Nevşin Mengü katılmazken, avukatı Hüseyin Ersöz duruşmada hazır bulundu. Avukat Hüseyin Ersöz, mütalaaya karşı beyanında, "Müvekkilimiz uzun yıllardır gazetecilik mesleğini ifa etmiştir. Kendisi ayrıca Türkiye'nin ilk kadın savaş muhabiri olarak sayılmaktadır. Uluslararası basın kartı sahibidir. Müvekkilimiz saygın, tanınırlığı olan bir gazetecidir. İsnad edilen suçun, müvekkilimizin gazeteci kimliğiyle değerlendirilmelidir" şeklinde konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nevşin Mengü hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, Mengü'nün cezası ertelendi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Nevşin Mengü Salih Müslim ile ne röportajı yapmıştı?
Ne olmuştu? Nevşin Mengü, 13 Aralık 2024’te, Salih Müslim ile yaptığı röportajı YouTube kanalında yayınlamıştı. Röportajı 20 dakika sonra yayından kaldıran Mengü, “TCK uyarınca bu röportajın ‘suç ve suçluyu övmek’ kapsamına girebileceği konusunda hukukçu arkadaşlardan uyarı aldım. Bu nedenle söz konusu röportajı kaldırdım. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isterim” açıklaması yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mengü hakkında Salih Müslim ile yaptığı mülakatın "terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği" gerekçesiyle resen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Mengü, daha sonra yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mengü hakkında ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı. Videonun binlerce kez görüntülendiğine dikkat çekilen iddianamede, Mengü’nün eyleminin, terör örgütü propagandası yapmak suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği öne sürülmüştü. Mengü’nün basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla, 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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