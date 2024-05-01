01 May 2024 10:49 - Güncelleme : 01 May 2024 10:53
Numan Kurtulmuş'tan 1 Mayıs mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
HADİS İLE MESAJ VERDİ
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında "Hiç kimse, emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir." hadisini anımsatarak, şu ifadelere yer verdi:
"Ailesinin, ülkesinin refahı ve huzuru için, daha insanca yaşanan bir dünya kurabilmek için, hayatın her alanında, aklıyla, emeğiyle, bilgisiyle çaba gösteren tüm işçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı