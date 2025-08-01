Numan Kurtulmuş'tan 3 genel başkana komisyon telefonu!

Görüşmeye ilişkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulacak komisyona üye vermeleri ve sürece sağladıkları katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a vicahen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Sayın Bülent Kaya’yı da telefonla arayarak teşekkürlerini ifade etti."