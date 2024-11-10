Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresini hatırlattı

10 Kasım 2024 17:59 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 18:02

Muhalefetin erken seçim çağrısına bir cevap da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresinin 2028 yılına kadar devam ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de Öcalan çağrısını değerlendirdi. Kurtulmuş, "Bir eli silahta, bir eli sandıkta siyaset olmaz. Bu konuda atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır. Bütün bu müzakerelerin yapılacağı yer de milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin gündeminde erken seçimin bulunmadığını belirtti. Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2028 yılına kadar görevine devam edecektir, milletimizin kendisine verdiği yetki budur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin Öcalan ile ilgili önerisine dair değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Bir yandan silaha başvurup, bir yandan sandığa yönelik siyaset yapılmaz. Bu alanda atılacak adımlar Türkiye için rahatlatıcı olacaktır. Tüm bu müzakerelerin yapılacağı yer ise milli iradenin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir" diye konuştu.

YENİ ANAYASA TARTIŞMASI!

Brezilya'daki G20 Parlamento Başkanları (P20) Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Kurtulmuş, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin soru üzerine şu cevabı verdi:

"Anayasa müzakereleri çok zorlu bir süreç. En başından itibaren bunu biliyoruz. Ama imkansız değil. Hatta tam tersine, ben bu parlamentonun anayasa yapmaya çok daha yetkin, çok daha yakın bir parlamento olduğunu düşünüyorum. Çünkü temsil gücü çok yüksek bir parlamento, halkın yüzde 95'inin oyları Mecliste temsil ediliyor, 14 siyasi parti var, bunlardan 6 tanesinin de Mecliste grubu var. Monoloğun değil, çok sesliliğin olduğu bir parlamentoya sahibiz. Partilerimiz müzakere yöntemlerini iyi tespit eder, önyargısız, 'Ben istemem, kapıyı kapatıyorum' demeden bu konuya yaklaşırlarsa sonuç alınabileceğini düşünüyorum."

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇIKIŞI...

Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti Meclis Grup Toplantısında konuşarak terörün tamamen bittiğini ve PKK'nın lağvedildiğini açıklaması" önerisiyle ilgili soruya ise şu cevabı verdi:

"Emperyalizmin hedefi çok açık. Ne Türkleri ne Kürtleri ne Arapları ne Acemleri ne Şiileri severler ne de Sünnileri... Kullanabilecekleri gruplarla, böl-parçala-yönet politikalarının gerçekleşmesi için çaba gösterirler. Şimdi, oynanan oyunu görüyorsak, üzerimize düşen; bölgedeki ayrışmaları, farklılıkları, çatışmaları artıracak söylemler, politikalar üretmek değil, tam aksine entegrasyonu, işbirliğini, dayanışmayı, dostluğu arttırmaktır. Kaldı ki Türkiye, sadece Irak'ın işgaliyle birlikte artan terörden değil, ondan önceki süreçte de terörden fevkalade mustarip olmuş, büyük bedeller ödemiş olan bir ülkedir. Tabii ki siyasetin önemli görevlerinden birisi de topraklarımızdaki terörün sıfırlanmasıdır. Bir karar vermek zorundayız. Ya emperyalizmin kurbanı olarak herkes kendi sırasının gelmesini bekleyecek ya da hep birlikte, demokratik yöntemler ve süreçler çerçevesinde Türkiye'de terörün ortadan kalkması için her türlü çabayı ortaya koyacağız."

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Bir gazetecinin erken seçim sorusu üzerine ise "Türkiye'nin şu anda bir erken seçim gündemi yok. Oluşmayan bir gündem üzerinden konuşmanın, siyasi tartışma yapmanın çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de parlamento seçilmiş ve 2028 yılına kadar görevinin başındadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2028'e kadar görevinin başındadır. Milletin verdiği, yüklediği sorumluluk budur" dedi.