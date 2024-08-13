Numan Kurtulmuş'tan olağanüstü çağrı! TBMM Can Atalay için toplanacak

13 Ağustos 2024 14:09 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 14:39

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Yargıtay kararıyla vekilliği düşürülen Can Atalay için toplanacak.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Yargıtay kararını 'yok hükmünde' saymasından sonra imza toplayan TİP, CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve EMEP milletvekilleri, tatilde olan Meclis'in olağanüstü olağanüstü toplanması için başvuruda bulunmuştu.

MECLİS BAŞKANI'NDAN OLAĞANÜSTÜ ÇAĞRI

Başvuruyu değerlendiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırdı. Buna göre Meclis Genel Kurulu 16 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplanacak.

YÜKSEK YARGIDA KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Can Atalay Türkiye İşçi Partisi (TİP) listesinden 2023 genel seçimlerinde Hatay'dan milletvekili seçilmiş ancak Gezi davasından tutuklu bulunduğu için yemin edememiş, cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verse de Yargıtay'ın kararı TBMM'de okunmuş ve Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmüştü.

Ancak AYM, Yargıtay tarafından Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı 'yok hükmünde' saymış, gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmüş sayılamayacağına, bu durumun hukuki değil fiili (de facto) bir durum olduğuna hükmetmişti.