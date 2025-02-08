Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın planlarına tepki: Filistin satılık kupon arazi değil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya’da düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşması'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen 8. Uluslararası Eğitim Temalı Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması'nda konuşan Kurtulmuş, özellikle Filistin meselesine vurgu yaptı.

TATİL BELDESİ PLANINA TEPKİ: "SATILIK KUPON ARAZİ DEĞİL"

Kurtulmuş, Gazze’nin Filistinlilere ait olduğunu ve bu durumun değişmeyeceğini belirterek, "Gazze, kıyamete kadar Gazze halkının olmaya devam edecektir. Bazı çevreler, burayı devralarak lüks bir tatil beldesine dönüştürmek istediklerini söylüyorlar. Filistin toprakları, Müslüman Filistinlilerin toprakları, Hıristiyan Filistinlilerin toprakları, Trump ve şirketlerinin satılık kupon arazileri değildir, Filistin halkının vatanıdır. dedi.

Uluslararası güçlerin Orta Doğu üzerindeki planlarını sert bir dille eleştiren Kurtulmuş, emperyalist müdahalelerin tarih boyunca değişmediğini vurguladı. "Biz bir asır önce emperyalizmin gerçek yüzünü siperlerden gördük. Bugün de aynı senaryoların farklı şekillerle sahneye konduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail'e yönelik aldığı kararları önemli bir gelişme olarak değerlendiren Kurtulmuş, bu kararların uygulanıp uygulanmamasının ayrı bir mesele olduğunu belirterek, "Ne yazık ki, uluslararası mahkemeleri baskı altına almak isteyenler, şimdi alınan kararları tanımamak için çaba sarf ediyor. Ancak eninde sonunda Netanyahu ve ekibi, uluslararası mahkemelerde hesap verecektir" dedi.

"SURİYE'NİN GELECEĞİ ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

Konuşmasında Suriye’deki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, iç savaşın sona erdiğini ve ülkede yeni bir dönemin başladığını belirtti. "Suriye’de 13 yıllık iç savaş bitti, 61 yıllık rejim değişti. Şimdi esas mesele, Suriye halkının yeniden ayağa kalkmasını sağlamaktır. Türkiye olarak, Suriye’nin toprak bütünlüğü, kapsayıcı bir yönetimin oluşması ve tüm silahlı unsurların ortadan kaldırılarak tek bir ulusal ordunun oluşturulması gerektiğini savunuyoruz" dedi. Geçtiğimiz hafta Türkiye’de gerçekleşen görüşmelerde, Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara ile yapılan temasların önemli bir ilerleme sağladığını belirten Kurtulmuş, Türkiye’nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. "Türkiye, başından beri olduğu gibi, bundan sonra da Suriye halkının yanında duracak. Bu, bizim milli bir görevimizdir" dedi.