Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
18:25
Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım
Tarih
18:20
Avokado nasıl yenir? Besin değeri yüksek olan avokado tarifleri ve faydaları
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu Iriç

Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın planlarına tepki: Filistin satılık kupon arazi değil

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin meselesine ilişkin sert mesajlar verdi. Uluslararası güçlerin Gazze'yi bir "tatil beldesi" haline getirme planlarına tepki gösteren Kurtulmuş, "Gazze, kıyamete kadar Gazze halkının kalacaktır. Filistin toprakları, Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin vatanıdır; Trump ve şirketlerinin satılık kupon arazileri değildir!" diyerek Batı'nın bölge üzerindeki politikalarını açıkça eleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın planlarına tepki: Filistin satılık kupon arazi değil
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 18:33

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya’da düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşması'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen 8. Uluslararası Eğitim Temalı Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması'nda konuşan Kurtulmuş, özellikle Filistin meselesine vurgu yaptı. 

TATİL BELDESİ PLANINA TEPKİ: "SATILIK KUPON ARAZİ DEĞİL"

Kurtulmuş, Gazze’nin Filistinlilere ait olduğunu ve bu durumun değişmeyeceğini belirterek, "Gazze, kıyamete kadar Gazze halkının olmaya devam edecektir. Bazı çevreler, burayı devralarak lüks bir tatil beldesine dönüştürmek istediklerini söylüyorlar. Filistin toprakları, Müslüman Filistinlilerin toprakları, Hıristiyan Filistinlilerin toprakları, Trump ve şirketlerinin satılık kupon arazileri değildir, Filistin halkının vatanıdır.  dedi. 

Uluslararası güçlerin Orta Doğu üzerindeki planlarını sert bir dille eleştiren Kurtulmuş, emperyalist müdahalelerin tarih boyunca değişmediğini vurguladı. "Biz bir asır önce emperyalizmin gerçek yüzünü siperlerden gördük. Bugün de aynı senaryoların farklı şekillerle sahneye konduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.  

Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail'e yönelik aldığı kararları önemli bir gelişme olarak değerlendiren Kurtulmuş, bu kararların uygulanıp uygulanmamasının ayrı bir mesele olduğunu belirterek, "Ne yazık ki, uluslararası mahkemeleri baskı altına almak isteyenler, şimdi alınan kararları tanımamak için çaba sarf ediyor. Ancak eninde sonunda Netanyahu ve ekibi, uluslararası mahkemelerde hesap verecektir" dedi.

 

"SURİYE'NİN GELECEĞİ ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

 Konuşmasında Suriye’deki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, iç savaşın sona erdiğini ve ülkede yeni bir dönemin başladığını belirtti. "Suriye’de 13 yıllık iç savaş bitti, 61 yıllık rejim değişti. Şimdi esas mesele, Suriye halkının yeniden ayağa kalkmasını sağlamaktır. Türkiye olarak, Suriye’nin toprak bütünlüğü, kapsayıcı bir yönetimin oluşması ve tüm silahlı unsurların ortadan kaldırılarak tek bir ulusal ordunun oluşturulması gerektiğini savunuyoruz" dedi.  Geçtiğimiz hafta Türkiye’de gerçekleşen görüşmelerde, Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara ile yapılan temasların önemli bir ilerleme sağladığını belirten Kurtulmuş, Türkiye’nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. "Türkiye, başından beri olduğu gibi, bundan sonra da Suriye halkının yanında duracak. Bu, bizim milli bir görevimizdir" dedi.

İconİLİŞKİLİ HABER
Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım
Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım
Avokado nasıl yenir? Besin değeri yüksek olan avokado tarifleri ve faydaları
Avokado nasıl yenir? Besin değeri yüksek olan avokado tarifleri ve faydaları
Deprem nasıl oluşur, neden olur? Deprem çeşitleri ve oluşum süreci
Deprem nasıl oluşur, neden olur? Deprem çeşitleri ve oluşum süreci
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
2
Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgüler: Beni seviyor, tekrar görüşeceğim
Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgüler: Beni seviyor, tekrar görüşeceğim
3
Trump'ın ilk imzası haritada devrim! Dünyaya mesaj veren hamle
Trump'ın ilk imzası haritada devrim! Dünyaya mesaj veren hamle
4
ABD'nin başı afetlerle belada! Bir yanda yangın bir yanda kar fırtınası: Can kaybı artıyor
ABD'nin başı afetlerle belada! Bir yanda yangın bir yanda kar fırtınası: Can kaybı artıyor
5
İguanaların başına ödül kondu: Avlayanlara para verilecek
İguanaların başına ödül kondu: Avlayanlara para verilecek
Haber
08 Şubat 2025
Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım
Haber
08 Şubat 2025
Avokado nasıl yenir? Besin değeri yüksek olan avokado tarifleri ve faydaları
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih18:25
Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım
Tarih18:20
Avokado nasıl yenir? Besin değeri yüksek olan avokado tarifleri ve faydaları
Tarih18:15
Deprem nasıl oluşur, neden olur? Deprem çeşitleri ve oluşum süreci
Tarih18:14
MİT Başkanı İbrahim Kalın İran’da: Bölgesel gelişmeler masada!
Tarih18:08
Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın planlarına tepki: Filistin satılık kupon arazi değil
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.