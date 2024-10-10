Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı! "Darbeci ruh hala gizli"

10 Ekim 2024 11:37 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:40

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Darbeci ruhun halen anayasada gizli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Artık Türkiye'nin darbelerin ürünü olan bu anayasadan kurtulma vakti gelmiştir" dedi.