Numan Kurtulmuş'un anayasanın 3. maddesi ile ilgili sözlerine CHP'den sert tepki

13 Ekim 2024 15:50 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:08

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş anayasanın 3. maddesiyle ilgili yaptığı çıkışa CHP'den cevap geldi. Kurtulmuş'un tartışmalara yol açan sözlerine tepki gösteren CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bütünlüğünü tartışmaya açarak ne yapmaya çalıştığınızın farkındayız. Ampullerinizi söndürmeyi biliriz" dedi.

HÜDA PAR'ın anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi yönündeki çağrısıyla başlayan tartışmalar henüz bitmeden tartışmaları alevlendirecek yeni bir açıklama geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş​, anayasanın 3. maddesinin değiştirilebileceğinin sinyallerini verdi. Kurtulmuş'un sözlerine ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden sert cevap geldi.

NUMAN KURTULMUŞ 3. MADDEYİ HEDEF ALDI

Önceki gün Gazi Üniversitesi'nde konuşma yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un anayasanın 3. maddesiyle ilgili açıklamaları siyasetin gündemine oturdu. Yeni anayasa​ çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Numan Kurtulmuş, 3. maddedeki 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' ifadelerini hedef alıp "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken bu tabir değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

CHP​'DEN NUMAN KURTULMUŞ'A SERT TEPKİ

Numan Kurtulmuş’un bu çıkışına CHP'den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Kurtulmuş’un konuşmasından ilgili kesiti paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, laiklik ilkesini tartışmaya açarak ne yapmaya çalıştığınızın farkındayız. Sizin şirin görünmeye çalıştığınız insanlar bu ülkede demokrasi ve eşit yurttaş olmak dışında bir şey beklemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"AMPULLERİNİZİ SÖNDÜRMEYİ BİLİRİZ"

Türkiye'de yaşanan sorunları başlıklar halinde sıralayan Deniz Yücel, "Ülkede art arda kadınlar katlediliyor, belediyenizde hayvan katliamı yapılıyor, millet açlıktan, hayat pahalılığından inim inim inliyor... Siz bunlara çare bulacağınıza element uydurur gibi vergi uyduruyorsunuz. Siz bu sorunlar karşısında o kadar bitiksiniz ki gericilere ve bölücülere selektör yapıyorsunuz... Ama emin olun selektör yaptığınız o farlarınızı, ampullerinizi söndürmeyi biliriz" diyerek Numan Kurtulmuş'a tepki gösterdi.

ANAYASANIN 3. MADDESİ NE DİYOR?

Kurtulmuş'un sözleri ile gündeme gelen Anayasa'nın 3. maddesi 4. madde ile korunma altına alınmış ve devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti tarif edilmişti. O maddesi ise şu şekilde:

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.