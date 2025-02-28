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 | Mutluhan Yildiz

Öcalan görüşmesindeki mikrofonun nedeni ortaya çıktı! DEM Partili Hatimoğulları açıkladı

DEM Parti'nin 7 kişilik İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile dün görüşmesini ardından 3 sayfalık mektup okundu Görüşmeye ait PKK elebaşı Öcalan'ın olduğu fotoğraf ise çağrıdan hemen önce paylaşıldı. Fotoğraftaki mikrofon detayı ise sosyal medyada gündem oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları video kaydı ve mikrofonun nedenini açıkladı.

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Öcalan görüşmesindeki mikrofonun nedeni ortaya çıktı! DEM Partili Hatimoğulları açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 20:22

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 3. kez ziyaret dün DEM heyeti tarafından gerçekleştirildi. PKK'ya seslenen Öcalan, "Ömrünüz doldu, silahları bırakın, örgütü feshedin" ifadelerini kullandı. Çağrının sorumluluğunu üstlendiğinin de altını çizen Öcalan, "Kongrenizi toplayın ve karar alın" dedi.

MASADAKİ MİKROFON DİKKAT ÇEKTİ!

İmralı’da çekilen ve kamuoyuyla paylaşılan fotoğrafta, masanın ortasında oturan Abdullah Öcalan’ın önünde küçük bir mikrofon bulunduğu dikkat çekti. Görüntülerde, genellikle konuşan kişinin sesini daha net kaydetmek için kullanılan siyah bir "yaka mikrofonu" yer alırken, "görüntülü ve sesli kayıt alındı" iddialarını gündeme taşıdı.

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TÜLAH HATİMOĞLULLARI MİKROFONUN NEDENİNİ AÇIKLADI!

T24'e konuşan HatimoğullarıÖcalan'ın paylaşılan fotoğrafında yer alan mikrofonun nedeni üzerine sorulan soruya, "Heyetimize gönderilen bilgi, çağrının videolu olacağıydı. Biz de öyle biliyorduk. Son anda bakanın yaptığı açıklama aslında bizce de çok doğru görülmedi. Öcalan 'yönteme takılmayın' dedi. Bir kayıt alındı evet orada ama bizde yok" diyerek cevap verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konu hakkında, "Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil" demişti.

Sıkça Sorulan Sorular

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. 26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.
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