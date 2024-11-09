Oğuz Kaan Salıcı'nın kurultay talebine CHP'den cevap! 'Ne zaman tartışılacağını üyeler belirler'

09 Kasım 2024 00:21 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 00:29

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Yücel, "CHP üyeleri, delegeleri ve yöneticileri, konuların ele alınacağını ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini çok iyi bilir" şeklinde konuştu. Salıcı yaptığı açıklamada partisinin kurultaya gitmesi gerektiğini iddia etmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın kurultay tartışmaları gündemdeki yerini korurken, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik 'padişah' göndermesi de parti içinde krize neden oldu. Salıcı, "Kurultay bir lütuf değil, bir haktır. Gerek duyulursa kurultaya gidilir" ifadeleriyle kurultay talebini yineledi.

Bu açıklamanın ardından CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Salıcı'ya cevap vererek eleştiride bulundu. Yücel, "Bu durum, ancak sınırsız bir kibrin ve ihtirasın sonucu olabilir" diyerek Salıcı'yı hedef aldı. Ayrıca, kişisel çıkar ve ikbal peşinde koşan herkesin partinin kurumsal kimliğine zarar verecek eylemlerden uzak durması gerektiğini vurgulayarak, "Partimiz, bu tür davranışlara kayıtsız kalmaz" dedi.

Yücel’in Salıcı'ya verdiği cevap şu şekilde:

"Geçmişte partimizde önemli görevlerde bulunmuş bir milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı ve partimizin siyasi stratejisi hakkında çıktığı bir TV yayınında haksız eleştiri ve ithamlarda bulunması, parti üyeliği ve sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, bu durum basın tarafından sorulduğunda CHP Genel Başkanının buna cevap vermemesini beklemek ne akılla ne mantıkla izah edilebilir Sn. Oğuz Kaan Salıcı. Bu durum olsa olsa katıksız bir kibrin, gözü dönmüş bir ihtirasın eseri olabilir.

AYLAR ÖNCE YAPILAN KURULTAYI HATIRLATTI

Daha bir kaç ay önce gerçekleştirilen tüzük kurultayında gerek genel başkan ve parti yönetimi, gerekse partinin stratejisi konusunda özgürce kürsü kullanıldığı, kurultaya sunulan tüzüğümüzün, 81 il başkanımızın tamamının, 1325 kurultay delegemizin tamamına yakınının desteğiyle, tam bir mutabakatla kabul edildiğini hep birlikte yaşadık. Daha geçtiğimiz hafta sonu hafta gerçekleştirilen 2 günlük milletvekili kapalı grup toplantısında 60’a yakın milletvekilinin söz aldığı, her konunun konuşulduğu ve tartışıldığı bilinen bir gerçektir. Burada sizinle birlikte 18 arkadaşımız sert eleştirilerde bulunmuş ama sizin dışınızdaki 17 arkadaşımız konuşması içerisinde mutlaka “birlik ve beraberliğin önemine” vurgu yapmış ve bu durum grubumuzun tüm üyelerini memnun etmiştir. Esenyurt Belediye Başkanımızın siyasi bir operasyonla tutuklandığı, belediyemize kayyum atandığı bir dönemde o gece televizyona çıkıp kurultay tartışmak, Genel Başkanı ve parti yönetimini tartışmaya açmak bir gaflet halinin değilse, neyin göstergesidir?

"PARTİ ÜYELERİ NE ZAMAN TARTIŞILACAĞINI BİLİR"

Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, delegeleri ve yöneticileri, neyin ne zaman tartışılcağını, ne zaman birlik olunacağını çok iyi bilirler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı partinin kurumsal kimliğini temsil eder. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanını korumak, partiyi korumaktır. Böyle bir siyasi ortamda bu tutumun aksine bir tavır geliştirmek asla kabul edilemez, tarih önünde mahcup, parti vicdanında ise mahkum olursunuz.

"SON YEREL SEÇİMLERDE BİRİNCİ PARTİ OLDUK"

Partimiz son seçimlerde büyük bir başarı kazanmış, ilk genel seçimde de iktidar olarak Türkiye’ye demokrasiyi, adaleti, ekonomik refahı, toplumsal huzuru ve barışı getirme iddiasında olan, son yerel seçimde 47 yıl sonra Türkiye’nin 1. partisi olmuş bir partidir. Kişisel hırs ve ikbal peşinde koşarken, partinin kurumsal kimliğine zarar verecek eylem ve söylem içerisinde olan her kim olursa olsun, partimizin buna kayıtsız kalmayacağını herkesin, özellikle de geçmişte önemli görevlerde bulunan birinin bilmesi gerekir. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in sizin bu saldırgan tutumunuza, fütursuz açıklamalarınıza karşı gösterdiği hoş görü ve nezaket dili ortada iken, başlatmaya çalıştığınız bu çirkin ve zamansız gündemin içine partimizi daha çok çekmeyiniz. Bizim tüm grubumuz, yöneticilerimiz ve üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde durmaya, dayanışmaya ve 1. parti konumundaki partimizi daha da güçlendirmeye ve iktidara getirmeye ihtiyacımız var. Sizi akla, vicdana ve partili olma sorumluluğuna davet ediyorum. Saygılarımla."

NE YAŞANMIŞTI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün gazetecilere verdiği röportajda partinin kurultaya gitmesi talepleriyle ilgili konuşarak, "Kendine güvenen herkes tüzüğü açıp okusun, istediği talepte bulunabilir. Ancak benden kurultay istemeyin" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Özel’in bu açıklamalarına sert tepki göstererek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay bir ayrıcalık değil, bir haktır" şeklinde cevap verdi.