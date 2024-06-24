Olası Erdoğan-Putin görüşmesine Kremlin'den yeşil ışık 

24 Haziran 2024 22:02 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 22:04

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir yüz yüze görüşmenin ilerleyen günlerde gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Peskov, "Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor" derken görüşmenin ise Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında yapılabileceği konuşuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, Kazakistan’da gerçekleşmesi planlanan Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında bu görüşmenin gerçekleşebileceğini söylemişti.

"EVET, BU ŞU ANDA DEĞERLENDİRİLİYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan cevap geldi. Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada bu ihtimali doğrulayarak, “Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor” dedi.