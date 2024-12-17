Ömer Çelik Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi: B Planı yapmışlar

17 Aralık 2024 23:38 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 23:49

Suriye’de 60 yıla yakın hüküm süren Baas rejiminin yıkılmasıyla son gelişmeler yakından takip ediliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib’deki durum, rejim güçlerinin sahadaki etkisizliği ve Türkiye’nin çözüm arayışına dair kapsamlı açıklamalarda bulundu.

AK Parti​ Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’deki son gelişmeler ve İdlib​'deki durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, İdlib’de uzun süredir var olan “gerginliği azaltma bölgesi” mutabakatına rejimin uymadığını belirterek, Türkiye’nin her zaman daha fazla kan dökülmemesi için siyasi çözüm arayışında olduğunu vurguladı.

Çelik’in değerlendirmelerine göre, rejim güçlerinin saldırılarına karşı Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) önce savunma pozisyonu aldı, ardından rejimin ele geçirdiği bölgeleri geri almak için harekete geçti. Operasyonun kısa sürede başarıyla ilerlemesiyle, rejim ordusunun savaşacak kapasitesinin olmadığı görüldü. Çelik, bu durumu şu sözlerle ifade etti: “Rejim ordusu kendi bölgesini savunma açısından ana unsur değil, vekil güçler savaşın asıl yükünü üstlenmiş durumda. Ancak onların geri çekilmesiyle rejimin mücadele etme kapasitesinin olmadığı ortaya çıktı.”

"KENDİLERİNE B PLANI YAPMIŞLAR"

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hizbullah'ın Lübnan'a odaklanması gibi sahada değişen bir gerçeklik var. Alttaki destek çekilince ayakta duran yapı darmadağın oldu gitti. İstihbarat başkanı, kardeşi Mahir'in kaçışından bahsediliyor. Demek ki katliam rejiminin ana kolonları durumu görüp kendilerine B planını yapmışlar. Nihayetinde onlar da ipin ucunu bırakmış. Türkiye HTŞ'yi destekledi, HTŞ'ye Türkiye'ye 'bu saldırıları yap' şeklinde iddialar var. Kesinlikle böyle bir şey sözkonusu değil. Biz 'daha fazla kan dökülmesin, siyasi bir çerçeve çıksın' dedik. Esad buna yanaşmadı.