Ömer Çelik'ten emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na tepki

25 Aralık 2024 17:32 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:50

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ihraçları gündemde olan teğmenler için emekli askerleri eylem yapmaya çağıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'na tepki gösterdi. Bağcıoğlu’nun yaptığı çağrının sorumsuzca olduğunu söyleyen Çelik, "Askeri mekanizmaları etkilemek için sokak çağrısı yapmak vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz" dedi.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, kendisi gibi emekli askerlerin bulunduğu WhatsApp gruplarına mesaj atarak ihraçları gündemde olan teğmenler için sokağa çıkma çağrısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"SORUMSUZCA BİR YAKLAŞIM"

"CHP Genel Başkan Yardımcısı sayın Yankı Bağcıoğlu’nun Milli Savunma Bakanlığına bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır. Sayın Bağcıoğlu emekli bir asker olsa da, bugün bir siyasi partinin genel başkan yardımcısıdır; yaptığı çağrı doğal olarak 'siyasi' niteliğe sahiptir.

"BÖYLE BİR ÇAĞRI BASİRETSİZLİK"

Böyle bir çağrı emekli askerlerimizi de son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizliktir. CHP​ Genel Başkan Yardımcısının emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır.

DEMOKRASİ DEĞİL VESAYETİ CANLANDIRMA GİRİŞİMİ

Siyasi görüş açıklamak başka şeydir, askeri mekanizmaları etkilemek için eylem yapmak başka şeydir. Askeri mekanizmaları etkilemek üzere sokak çağrısı yapmanın demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz."