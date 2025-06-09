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 | Özge Sönmez

Ömer Çelik'ten İsrail'e Madleen tepkisi! 'Şiddetle lanetliyoruz'

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen isimli gemi İsrail'in saldırısına uğradı. 7 ülkeden 12 aktivistin gözaltına alındığı saldırıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail’i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir" ifadelerini kullandı.

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Ömer Çelik'ten İsrail'e Madleen tepkisi! 'Şiddetle lanetliyoruz'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 11:45

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine İsrail tarafından saldırı düzenlendi. 12 aktivistin içinde bulunduğu gemi İsrail'in Aşdod limanına çekilirken, saldırıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

"TÜM DÜNYA İŞBİRLİĞİ YAPMALIDIR"

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

İsrail’in “Madleen” adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz.

Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır.

Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze’ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail’in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü.

Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail’i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir.

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#Politika
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