Ömer Çelik'ten İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir yeni planı açık eden sözlerine tepki geldi

26 Ağustos 2024 19:03 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 19:18

İsrailli bakanlar şimdi de Mescid-i Aksa'nın yıkılarak sinagog inşa edileceğine dair planlarını açık eden görüşlerini söylemeye başladı. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstererek “Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir” dedi.

"BEN-GVIR'İN AÇIKLAMALARI SOYSUZ VE LANETLİ"

Çelik, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır. Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir. Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa’nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır” dedi

İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YA SİNAGOG PLANI

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir İsrail Ordu Radyosu’na “Mescid-i Aksa yerleşkesinde Yahudilerin yasal olarak ibadet edebileceğini ve orada bir sinagog inşa edeceğini” söylemişti.