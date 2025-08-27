Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya çok sert tepki! Bir caninin sözlerinin hükmü yoktur"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olayları hakkındaki yaptığı açıklamalara değindi.

Netanyahu'nun siyasi yalanlarına yenisi eklediğini belirten Çelik, "Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

"HER SÖZÜN YALAN OLDUĞU AÇIKTIR"

Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu. Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.

"BİR CANİNİN, TARİH HAKKINDAKİ SÖZLERİNİN HÜKMÜ YOKTUR""

Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir. 1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye’nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir. Netanyahu “tarihin vicdanı” tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur"

https://x.com/omerrcelik/status/1960685936989364527