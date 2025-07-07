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 | Selahattin Demirel

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e AK Gençlik tepkisi: Öğrenseydi vahim hatalar yapmazdı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Özel yetkili mahkemeler kuralım ama öyle AK Gençlik’ten devşirme değil." sözlerine tepki gösterdi. Çelik, AK Gençlik'ten bir şeyler öğrenmiş olsa Özel'in vahim siyasi hatalar yapmayacağını savundu.

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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e AK Gençlik tepkisi: Öğrenseydi vahim hatalar yapmazdı
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 00:04

Genel Başkanı 'in 5 Temmuz'da partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği ifadeler nedeniyle soruşturma konusu olmuş, Erdoğan'ın avukatı da Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını duyurmuştu.

" ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER KURALIM AMA AK GENÇLİK'TEN DEVŞİRME DEĞİL"

Özel, aynı konuşması içinde Gençlik Kolları'nı da hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkese eşit uygulanacak bir yasa çıkaralım. Hadi, özel yetkili savcılık, özel yetkili mahkemeler kuralım ama liyakatine hepimizin inandığı, güvendiği, öyle AK Gençlik’ten devşirme, avukat bürosundan, AK Parti Gençlik Kolları'ndan kürsüye oturttuklarınızdan değil. Gerçekten tarafsızlığına, gerçekten vicdanına güvendiğimiz, her türlü güvencesi olanlar herkesi sorgulasın."

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e AK Gençlik tepkisi: Öğrenseydi vahim hatalar yapmazdı

ÖMER ÇELİK: ÖZEL BİR ŞEYLER ÖĞRENSE VAHİM SİYASİ HATALAR YAPMAZDI

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Ak Gençlik dünyanın önde gelen gençlik hareketlerinden biridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yeni hedefi Ak Gençlik olmuş.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e AK Gençlik tepkisi: Öğrenseydi vahim hatalar yapmazdı

Ak Gençlik bir siyaset okuludur. Özgür Özel bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden birşeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı. Ak Gençlik siyasetimize nefes olmaya devam edecek. Her türlü saldırıya rağmen ’nı 'gençlerin yüzyılı' yapacak enerjiyle hedeflerine yürüyecek."

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e AK Gençlik tepkisi: Öğrenseydi vahim hatalar yapmazdı

BAKAN TUNÇ'TAN DA TEPKİ: ÇARESİZLİK GÖSTERGESİ

Özel'in açıklamasına bir tepki de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tepkisini "Tunç, "Ana muhalefet partisi genel başkanının, AK Gençlik'e yönelik sorumsuz ve temelsiz ifadeleri, gençlerimizin başarılarına tahammülsüzlüğünün ve çaresizliğinin göstergesidir." sözleriyle vurguladı.

Bakan Tunç'un söz konusu paylaşımında yer alan açıklaması şu şekilde:

"AK Parti Gençlik Kolları; inançla, ahlakla, çalışkanlıkla, memleket sevdasıyla yoğrulmuş AK Davamızın omurgası, büyük ve güçlü Türkiye’mizin aydınlık yarınlarıdır. AK Gençlik; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sadakatle bağlı, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, ülkesine hizmet etmekten başka gayesi olmayan tertemiz gençlerin yuvasıdır.

Sokakları yakıp yıkanların değil, ülkemizin dört bir yanında vatanına hizmet eden genç neferlerin evidir. Bu kutlu hareketi hedef alan her söz, yalnızca AK Parti gençliğine değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine yönelmiş bir saldırıdır. Ana muhalefet partisi genel başkanının, AK Gençlik’e yönelik sorumsuz ve temelsiz ifadeleri, gençlerimizin başarılarına tahammülsüzlüğünün ve çaresizliğinin göstergesidir.

Karanlık vesayet odaklarının değil, aziz milletimizin bağrından çıkan gençlerimiz ülkemizin geleceğine yön vermeye devam edecektir. AK Gençlik, Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde ülkemize ve milletimize hizmet için durmadan çalışacaktır. Gençlerimize inancımız tamdır. Temellerini attığımız Türkiye Yüzyılı; vatan ve bayrak sevdalısı, ülke millet aşığı gençlerimizin omuzlarında yükselecektir."

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ETİKETLER
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#Ak Gençlik
#Siyasi Tartışma
#Ak Gençlik
#Siyasi Tartışma
#Politika
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