Ömer Çelik'ten Trump'ın Gazze açıklamasına sert tepki

05 Şubat 2025 16:34 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:07

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Filistinlileri Gazze'den çıkarma teklifinin çözüm önerisi değil etnik temizlik girişimi olduğunu söyleyen Ömer Çelik, "Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'yi devralıp Filistinlileri komşu ülkelerde inşa edilecek yerleşim yerlerine göndereceklerini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi. Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi şeklindeki bir planın çözüm önerisi değil tehcir ve etnik temizlik girişimi olduğunu söyleyen Çelik sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik ABD'den gelen skandal açıklamaya şu sözlerle tepki gösterdi:

"GAZZE HALKINA DÖNÜK DAYATMALARIN KARŞISINDAYIZ"

"ABD yönetimi tarafından dile getirilen 'Filistinlilerin Gazze’yi terk etmesi' şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimidir. Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Ayrıca bu yaklaşım, soykırım siyasetini teşvik etmektir.

Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız.

"TEK ÇÖZÜM BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ"

Yegane çözüm, Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatının her aşamasında tüm dünya platformlarında en net ve ısrarlı şekilde savunduğu gibi, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıdır.

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi ilke, aynı zamanda insanlık vicdanının ortak iradesidir. Bir kere daha ifade ediyoruz: Gazze, Filistinlilerindir. Gazze, Filistin Devleti’nin öz toprağıdır."