SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

ORC'den yılın ilk seçim anketi! Kritik yüzde 62,7 detayı

Ocak 14, 2026 16:21
1
seçim anketi

Herhangi bir seçim gündemi olmamasına karşın anket şirketleri yaptıkları çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 

11–13 Ocak tarihleri arasında yapılan ankete göre birinci parti ile ikinci parti arasındaki fark 1,7 puan.

İki partinin toplam oy oranı 62,7 seviyesinde. Diğer partiler ise yüzde 37 civarında oyu paylaşıyorlar. 

İşte ORC Araştırma'nın 2026 anketinden rakamlara yansıyanlar...

 

 

2
ORC'den yılın ilk seçim anketi! Kritik yüzde 62,7 detayı

'BU PAZAR SEÇİM OLSA' ANKETİ

ORC Araştırma, 11-13 Ocak 2026 tarihleri arasında 2.150 kişiyle yaptığı ankette “Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu. 

Oyların partileri göre dağılımı şöyle şekillendi: 

3
2026 seçim anketi

  • AK PARTİ %32,2
  • CHP %30,5
  • MHP %8,1

4
seçim anketi

  • DEM %8,0
  • İYİ %5,8
  • ZP %3,7

5
anket

  • BBP %2,8
  • YRP %2,6
  • YMP %2,1

6
ORC'den yılın ilk seçim anketi! Kritik yüzde 62,7 detayı

  • SP %1,7
  • DİĞER %2,5

7
ORC'den yılın ilk seçim anketi! Kritik yüzde 62,7 detayı

ANKETİN KÜNYESİ 

  • Soru: “Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?”
  • Tarih: 11–13 Ocak 2026
  • Katılımcı: 2.150 kişi
  • Araştırma: ORC

