ORC'den yılın ilk seçim anketi! Kritik yüzde 62,7 detayı

Herhangi bir seçim gündemi olmamasına karşın anket şirketleri yaptıkları çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

11–13 Ocak tarihleri arasında yapılan ankete göre birinci parti ile ikinci parti arasındaki fark 1,7 puan.

İki partinin toplam oy oranı 62,7 seviyesinde. Diğer partiler ise yüzde 37 civarında oyu paylaşıyorlar.

İşte ORC Araştırma'nın 2026 anketinden rakamlara yansıyanlar...