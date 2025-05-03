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 | Yusuf Özgür Bülbül

Orta Doğu'da yeni tehlike mi? Suriye'de terör devleti iddiası!

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Mustafa Ertekin, Suriye’deki son gelişmelerle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Ertekin, “ABD ve İsrail’in amacı Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmaktır” dedi…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 22:39

TGRT Haber ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan Gazeteci Mustafa Ertekin, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Ertekin, ABD ve İsrail'in nihai hedefinin Suriye'nin kuzeyinde bir “terör devleti” inşa etmek olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'da yeni tehlike mi? Suriye'de terör devleti iddiası!

“ABD VE İSRAİL’İN AMACI TERÖR DEVLETİ KURMAKTIR”

Türkiye'nin başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğunu vurgulayan Ertekin, “Terörün sınır dışımızda kabulü mümkün değildir. Türkiye başından beri bölünmemiş Suriye istiyor. Amaç bölünmemiş Suriye oluşturmak. Terör örgütlerini boş bırakmayan 2 unsur var, ABD ve İsrail. Türkiye var oldukça buna izin verilmeyecek. ABD ve İsrail’in amacı Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmaktır” diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1918739322552943080

“SÜRECİN UZAMASINDAN HERKES RAHATSIZ”

Programın bir diğer konuğu Gazeteci İsmail Dükel ise İmralı sürecinin uzamasından duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Gazeteci İsmail Dükel, “7 aylık süre içinde bir şeyleri olgunlaştırmak gerekiyor. Bu işi bir an önce çözmek gerekiyor. Sürecin uzamasından herkes rahatsız. Çünkü süreç ne kadar uzarsa içerden ve dışardan sürecin enfekte edilme ihtimali artar. Süreç bir an önce bitmeli” şeklinde konuştu.

Orta Doğu'da yeni tehlike mi? Suriye'de terör devleti iddiası!

“BAHÇELİ ‘MALAZGİRT’ DERKEN METAFOR YAPIYOR”

Gazeteci Barış Yarkadaş da programda değerlendirmelerde bulunarak, terör örgütü PKK'nın silah bırakma niyetinde olmadığını ve Öcalan'a özgürlük taleplerinin sürdüğünü belirtti. Yarkadaş ayrıca, ABD'nin PKK'dan vazgeçmek istemediği yönündeki görüşünü dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Malazgirt" çıkışına da değinen Yarkadaş, bu ifadenin bir metafor içerdiğini söyledi. Yarkadaş, “Terör örgütü Öcalan’a özgürlük istiyor. Terör Örgütü PKK’nın silah bırakmak istemediğini gösterdi. Sırrı Süreyya Önder’de hiçbir şekilde pazarlık yok demişti. ABD PKK’dan vazgeçmek istemiyor. Bahçeli ‘Malazgirt’ derken metafor yapıyor” dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1918744780143563204

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin farklı bölgelerine 20’den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail ordusu, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail ve vatandaşlarını korumak için gereken şekilde hareket etmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.

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