Özgür Özel adaylık iddialarına son noktayı koydu: İmamoğlu ve Yavaş...

24 May 2024 23:14 - Güncelleme : 24 May 2024 23:16

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel'e daha önce sarf etti "Sağ açık Mansur Yavaş, sol açık Ekrem İmamoğlu. Yarın bakarsın orta sahadan çok kabiliyetli biri daha gelir, bambaşka şeyler olur. Bilemezsin" sözleri soru olarak yöneltildi.

Özel soruya, "Burada önce bir kanuni hata yapmamak lazım. Kanunumuz diyor ki cumhurbaşkanı adayı parti gruplarınca belirlenir. O yüzden nihai aday CHP grubunda oylanacak ama siz parti tüzüğüne gruba cumhurbaşkanı adayı önerme yöntemi tarif edebilirsiniz. Ona da tüm üyelerin katılımı diyebilirsiniz. Onu da tüzükte doğru tarif ederseniz böyle bir yöntemi aday adayı belirleme şeklinde yapabilirsiniz. CHP üyelerinin tamamı bir aday seçince parti grubu onu gösterir. Kanuni bir hata yapmak istemiyorum." cevabını verdi.

"ISRAR ETMEYECEĞİM"

Muhalefet tabanında eski eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığı konusunda fikir birliği olduğu konusunda soru sorulması üzerine Özel; "Israr etmeyeceğim. Grubumda da söyledim. Partiyi iktidar yapmak istiyorum. Benim en büyük hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak, partinin cumhurbaşkanı adayı olmak filan değil. Benim meselem kişisel değil. CHP'de İmamoğlu, Yavaş veya bir başkası kendi için hayal kurmuyor, parti için hayal kuruyoruz" diyerek cevap verdi.

"EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ..."

"Benim bir tane niyetim var. Cumhuriyetin 2. Yüzyılının ilk genel seçimlerinde Atatürk’ün partisini iktidar yapmak." diyen özel sözlerini şöyle tamamladı:

"Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun toplumsal karşılığını kimse göz ardı etmesin. İmamoğlu ve Yavaş var diye kimse aday olmayacağım demesin. O İkisi var diye bu partide hiç kimse bazı adaylıklar, mevkiler bana kapalı diye düşünmesin. Ben bu beklentiyi de yönetmek durumundayım"