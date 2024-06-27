Özgür Özel 'anketler öyle gösteriyor' deyip erken seçim için tarih verdi

27 Haziran 2024 10:58 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, siyasetteki normalleşme sürecinden erken seçim ve sığınmacı sorununa kadar gündeme ilişkin konularda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Birgün gazetesine konuşan Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın ezan ve bayrak üzerinden CHP'yi şeytanlaştırarak kutuplaştırmaya çalıştığını, buna karşı mücadele ettiklerini söyledi.

"BENİM DERDİM AK PARTİ VE MHP'NİN SEÇMENİYLE NORMALLEŞMEK"

İktidarı normalleştirme çabası içinde olmadığını söyleyen CHP lideri Özel, "Ben MHP olmasa da AK Parti olmasa da normalleşirim. Benim derdim onların seçmenleriyle normalleşmek" dedi.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Erken seçim konusunda daha önceki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirten Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına göre böyle bir çağrı yapmayacağını ama bunun erken seçim istemediği anlamına gelmediğini dile getirdi.

Yapılacak ilk seçimde AK Parti'nin iktidardan düşeceğini savunan Özel, anketleri işaret edip vatandaşın yavaş yavaş erken seçim istemeye başladığını, kendilerinin de bundan kaçmayacağını kaydetti. Sandık için tarih veren CHP lideri, "Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence seçildikten 2.5 yıl sonra, bugünden 1.5 yıl sonra erken seçim olur" diye konuştu.

"SIĞINMACI SORUNU İÇİN GEREKİRSE ESAD'LA GÖRÜŞÜRÜZ"

Türkiye'deki sığınmacı sorununa ilişkin de açıklamalarda bulunan Özgür Özel, sığınmacı düşmanlığı yapmayacaklarını ancak mevcut sığınmacı politikasına itiraz ettiklerini söyledi. Sığınmacıların Türkiye'de kalıcı olmasını istemediklerini ifade eden Özel, Suriyelilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamaya çalışacaklarını, bunun için Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşmek de dahil bütün alternatiflerin değerlendirileceğini belirtti.