Özgür Özel asgari ücret pazarlığına kapıları kapattı: Bu rakam yoksa biz yokuz

05 Kasım 2024 16:03 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 16:31

CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı yeni çağrıya cevap verdi. Bahçeli'nin ağzındaki baklayı çıkardığını söyleyen Özgür Özel, "Her şey Erdoğan bir kez daha aday olabilsin diyeymiş" ifadelerini kullandı. CHP'nin son anketlerdeki oy oranını açıklayan Özel, asgari ücret için rakam verip 'Bu yoksa biz yokuz" diyerek pazarlığa kapıları kapattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında asgari ücretten seçim anketlerine, Devlet Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' çıkışından kayyum atan belediyelere kadar gündeme ilişkin önemli konularda açıklamalarda bulundu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili rakam veren Özgür Özel, işçi sendikalarına da çağrıda bulundu.

İşte Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları:

PARTİSİNİN OY ORANINI AÇIKLADI

"Hiçbir partiye aidiyeti olmayan firmanın ortalama anketleriyle hepimiz inceledik ki CHP geçen sene bugün kararsızlar dağıtıldığında dahi en yüksek ölçüldüğünde 19, yüzde 13 en düşük durumda iken bugünden itibaren örgütümüzün kenetlenmesi ve aday belirlemede kadınlara, gençlere partimizin açtığı krediyle yükseliş sürüyor. partinin oyu bir ay öncesinde yüzde 30'u geçiyor. bu pazar seçim olsa sorusuna yüzde 34'lerde CHP cevabı geliyor. Sonra o büyük zafer geliyor. Ölçme, değerlendirme böyle bir şey. Veriye dayalı siyaset. Bugünden itibaren 81 il başkanının kenetlenmesi ile aday belirlemede kadınların ve gençlerin öncülüğünde ölçme değerlendirmeye yaptığımızda CHP'ye yüzde 34 ile CHP birinci parti oluyor.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇIKIŞINA CEVAP

Sayın Bahçeli önce bir el sıkıştırdı, ardından geldi şu yan odada, bir kürsüde Abdullah Öcalan'ın Meclis'teki o kürsüye, kendi konuştuğu kürsüye davet etti. 'Gelsin bu kürsüden çağrı yapsın' dedi. O günden bugüne Türkiye bir gündemle çalkalanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a geçen hafta yaptığım çağrı şuydu: 'Konuş! Bahçeli'nin sözlerini paylaşıyor musun, paylaşmıyor musun, konuş!' Bu çağrımızdan birkaç gün sonra Devlet Bahçeli'yi övgü dolu sözlerle sahiplendi. Yani bu projenin aralarında bir fikir ayrılığı olmaksızın hazırlandığını, Devlet Bahçeli tarafından sunulduğunu, kendisinin de belli bir süre suskun kaldıktan sonra buna sahip çıktığını netleştirdi.

Bugün de, bugün de Sayın Bahçeli yaptığı konuşmada aynen şu ifadeleri kullandı: 'Dem Grubu'na gelsin, bizim kürsüyü alsın' diyor. 'Umut hakkından istifade etsin, sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım. Tabular kalktıkça, ezberler bozuldukça anlaşma ve bir mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek çok daha kolaydır.' diyor. Ve esas bunu ömrüm boyunca saklayacağım ağzındaki baklayı çıkarıyor.

"HER ŞEY ERDOĞAN ADAY OLABİLSİN DİYE"

Bunlarda dostluk sorunu, dost sorunu yoktur. Recep Tayyip Erdoğan'ın post sorunu vardır. Postunu bırakmak istememektedir. O kadar ki, sırf geçmişte 'Balda tuz bulunmaz. Bir tek senden cumhurbaşkanı olmaz' dediği Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha aday olabilsin, bir kez daha seçilsin diye anayasa değiştirmekten, bunun için de gerekirse Abdullah Öcalan'ı bile Meclis'e getirmekten bahsetmektedir. Samimiyet budur. Bu sürecin tuzaklarla dolu bir süreç olduğunu bilelim.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN PARTİSİNE 2 ÖNEMLİ UYARI

CHP'nin alacağı pozisyon ne olursa olsun, Kürtlere saygılı olarak, terörü bitirmeyi hep birlikte konuşarak Türkleri ve Kürtleri gerçek ve demokratik bir standartta buluşturmak mümkündür. Bunun da adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İki talebim var. Birincisi uyanık olalım, akıllı olalım, oyuna gelmeyelim. Teröre destek gibi algılanabilecek görüntülere çok meraklı, çok hesaplı bir yandaş medya ordusu görevlendirildi. Tepki ve protesto haktır ama karşı taraftaki polisler hepimizin evladıdır. O polisin evine ekmek götürme mücadelesi var. O yüzden hiçbir protestonun polisleri inciterek yapılmaması gerekmekte. Asla haklıyken haksız duruma düşmeyeceğiz. Hakkımızı arayacağız, tepkimizi göstereceğiz ancak demokratik sınırların dışına çıkmayacağız.

İkinci talebim; sıkı duralım. Biz birliğimizi kaybetmezsek ilk seçimlerde iktidara gelecek olan, bu ülkenin işsizinin, gençlerinin yüzünü güldürecek olan bizleriz. Kavgayı bitirecek olan, şehit annesinin yüzünü de güldürecek olan, Kürt vatandaşımızın evladının da yüzünü güldürecek olan bizleriz. Meclis'te bir süreç yürütülmesine, şeffaf ve samimi olunmasına, toplumsal mutabakat aranmasına sahip çıkıyoruz. Ne Kürtleri ikinci sınıf görmeye ne de milli hassasiyetleri yaralamaya asla niyetimiz yok. Bunu ancak kendisine, partisine güvenen, yöneticilerine güvenen, genel başkanına güvenen Atatürk'ün partisi yapabilir. Bütün oyunları, hesapları siz bozacaksınız. Bizim hesabımız dostluktur, kardeşliktir. Bunun da vardır bir çaresi, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi.

'ASGARİ ÜCRET' ÇAĞRISI

Asgari ücretle ilgili işçi sendikalarına çağrıda bulunan Özgür Özel şöyle konuştu: