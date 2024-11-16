Özgür Özel asgari ücret teklifini yükseltti! 30 bin TL talep etmişti...

16 Kasım 2024 16:38 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 17:20

CHP lideri Özgür Özel, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili hükümete dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Daha önce yaptığı açıklamada 30 bin TL talep eden Özel, yeni çağrısında bu teklifini yükseltti.

Asgari ücret zammı için 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' hesabı: Yüzde 12'lik refah payı her şeyi değiştirebilir

Asgari ücret zammı için 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' hesabı: Yüzde 12'lik refah payı her şeyi değiştirebilir

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2025​ asgari ücret​ maratonu aralık ayında başlayacak. Hükümet​, işveren​ ve işçi​ temsilcileri gerçekleştirilecek komisyon toplantılarıyla 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarını belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan herkesin mutabık kalacağı bir rakam üzerinde uzlaşmaya varacaklarını ümit ettiklerini söylerken, muhalefetten de hükümete asgari ücret için dikkat çeken bir çağrı geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Emeğin Türkiye'si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret Çalıştayı" programında önemli açıklamalarda bulundu.

HÜKÜMETE ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ

Şu anda geçerli olan 19 bin 2 TL'lik asgari ücretin satın alma gücünün 10 bin TL'ye kadar düştüğünü söyleyen Özgür Özel, "Buna rağmen asgari ücreti hak eden seviyeye çekmemek için çalıştıkları ortada" diyerek hükümete eleştiride bulundu. Özel, CHP'li milletvekillerinin ise bu meramı anlatmaya çalıştığını ifade etti.

TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Daha önce asgari ücret için 30 bin TL talep eden Özgür Özel, yeni açıklamasında bu teklifini yükseltti. Asgari ücretin ancak İstanbul'da bir kişinin yaşam maliyetini karşılamaya yettiğini kaydeden Özel şöyle konuştu:

"30 BİN TL + ARA ZAM"

"Asgari ücretin temmuzda yeniden zam olmak üzere 30 bin liraya çıkarılmasını savunuyoruz."

BİR ÇAĞRI DA EMEKLİ MAAŞI İÇİN

Emekli maaşlarıyla ilgili de konuşan Özel, emekli aylıklarının da en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini savundu.