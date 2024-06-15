Özgür Özel, CHP'nin eski genel başkanları ile buluştu 

15 Haziran 2024 23:33 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 23:36

'Yumuşama dönemi' olarak adlandırılan günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir dizi görüşmeler gerçekleştiren CHP lideri Özgür, CHP'nin eski genel başkanlarıyla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir araya geldi.

CHP lideri Özel ve eski genel başkanların ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 28. Dönem İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ile Özgün Göl’ün düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.