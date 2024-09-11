Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Son tarih Kasım 2025

11 Eylül 2024 15:22 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 15:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimi için mevcut koşullarda bir daha aday olamayacağını söyledi. Özgür Özel, Erdoğan'a adaylık için en son Kasım 2025 tarihini işaret etti.

CHP lideri Özgür Özel, verdiği bir röportajda erken seçimle ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını cevaplayan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için mevcut koşullarda bir daha aday olamayacağını ama olmak istiyorsa da uzlaşmak için kendilerine geleceği son tarihin Kasım 2025 olacağını söyledi.

"İKİ BUÇUK YILI DOLANA KADAR VARIZ, SONRA YOKUZ"

Özel konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Diyoruz ki gelin bu beş yılı ikiye bölelim; iki buçuk bizden, iki buçuk sizden. Gelin diyorum, iki buçuk yılınız dolunca getirin Meclis’e seçime gidelim. Bu da Ekim 2025’e geliyor. Diyoruz ki, aday olmak istiyorsa Sayın Erdoğan bize Kasım 2025’ten sonra gelmesin. O olmaz. İki buçuk yılı dolana kadar varız, sonra yokuz"

"SON ANDA PENALTIYI BEN ATARIM DİYE BİR ŞEY YOK"

Cumhurbaşkanı adaylığı konusuna ilişkin de konuşan CHP lideri, "Son anda penaltıyı ben atarım diye bir şey yok. O gün geldiğinde en hazır olan kimse, o atar. Biz iktidara yürüyoruz, buna inanıyoruz. Bugün Salı, CHP iktidarına dünden bir gün daha yakınız, bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.