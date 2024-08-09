Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç dikkat çekti

09 Ağustos 2024 16:40 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:27

Geçen yılın kasım ayında Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği kurultayda yarışı kazanarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel, göreve geldikten sonraki icraatlarıyla popülaritesini artırıyor. Göreve geldikten sonra girdiği ilk seçim olan 31 Mart yerel seçimlerinde elde edilen başarılı sonuçla CHP'yi 47 yıl sonra birinci parti konumuna taşıyan Özgür Özel, daha sonraki süreçte de emeklilere verdiği destek ve siyasette başlattığı yumuşama dönemiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in performansı anketlere de yansıdı. ORC Araştırma şirketi, siyasette erken seçimin tartışıldığı dönemde dikkat çeken bir çalışma yaptı. Şirket, 1-5 Ağustos 2024 tarihleri arasında yaptığı "Bir sonraki genel seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" anketinin sonuçlarını paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I YAKALADI

Araştırma sonuçlarıyla ilgili ORC'den yapılan açıklamada, "Kurultay gündemiyle birlikte CHP ve CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayı konusu yeniden başlıca gündem maddeleri arasına girmiştir. 'Toplumdaki CHP Algısı' araştırmamızda önceki araştırmalardan farklı çıkan tek sonuç, Özgür Özel'in İmamoğlu ve Yavaş'ın popülaritesini yakalamış olmasıdır" denildi.

CHP'Lİ SEÇMENİN FAVORİSİ ÖZGÜR ÖZEL

26 ilde toplam 2780 katılımcı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirilen ankete göre; CHP'li seçmenlerin bir numaralı cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel. Yüzde 29,4 oy alan Özel'i yüzde 28,5 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 21,5 oy oranı ile üçüncü sırada yer aldı.

CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENİ YAVAŞ'TAN YANA

Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlere göre ilk sırada yüzde 23,2 oy oranıyla Mansur Yavaş bulunuyor. Özgür Özel yüzde 21,3 oyla ikinci, Ekrem İmamoğlu yüzde 18 oyla üçüncü oldu.

İYİ PARTİTİLER YAVAŞ'I, DEM'LİLER İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYOR

Araştırmaya göre Mansur Yavaş milliyetçi seçmenlerin desteklediği İYİ Parti ve Zafer Partisi'nden destek alırken, Ekrem İmamoğlu ise DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi tabanından destek görüyor.

Aday isimleri belirtilerek tek tek sorulduğunda 3 ismin birbirlerine çok yakın oy aldığı görüldü. Özgür Özel'in önceki aylara göre oylarını artırması dikkat çekti.

Muhalefetin en çok konuşulan olası cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, görülmekte olan ve siyasi yasak ihtimali barındıran davasından dolayı olası bir yasak kararının Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın oy oranını düşürmeyeceği, aksine bir miktar artıracağı ve rakiplerinin avantaj yakalayamayacağı sonucuna ulaşıldı.

Özgür Özel CHP'li seçmenlerde yüzde 58 oranında görev onayına sahipken, genel seçmende bu oran yüzde 51.

Şirket, "Özetle; seçmen son seçimde birinci parti olunmasını sağlayan pozisyonlanmaların (uyumun) bozulmasını istemiyor" ifadelerine yer verildi.