Özgür Özel emekli bayram ikramiyesi teklifini açıkladı: Bu rakam olursa destek veririz

AK Parti tarafından hazırlanan ve emekli bayram ikramiyesini 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkaracak olan kanun teklifi bugün Meclis'te görüşülecek. Genel kuruldaki toplantı öncesi konuşan CHP lideri Özgür Özel, söz konusu teklife destek vermeyeceklerini açıkladı. Grup başkanvekillerine talimat veren Özel, "4 bin lirada biz yokuz kardeşim. En az bir asgari ücret, asgari ücret yapıyorlarsa gece gündüz çalışın, geçirin" dedi.

Emekli bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif, bugün saat 15.00'te Genel Kurul'da görüşülecek. Emekli bayram ikramiyesi kapsamında yaklaşık 16 milyon kişiye ikramiye ödemesi yapılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesine yapılan bin liralık artışa tepki gösterdi.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"EN AZ ASGARİ ÜCRET TUTARINDA OLSUN"

14 bin lira emekli maaşı ile kira ödemek, ısınmak, kendini doyurmak, bir de gelecek bayramı karşılamak... Çok büyük bir zorlukla karşı karşıyalar. Bir ümit bayram ikramiyesi. Başlarında bir grup başkanı var, 25 gün önce bakanın dediğini kuruşu kuruşuna götürüyor. Meclis'ten geçecek. 3 bini 4 bin yapacaklar. O 3 bin lira 4 bin lira olmasın. En az bir asgari ücret, 22 bin lira olsun, hiç olmazsa bu bayramda emeklilerin boynu bükük kalmasın.

"4 BİN LİRADA YOKUZ KARDEŞİM"

Grup başkanvekillerimize söylüyorum, 3 bin lirayı 1 asgari ücret yapıyorlarsa gece gündüz çalışın geçirin, 4 bin lira yapacaklarsa nasıl biliyorlarsa öyle yapsınlar. Gecikecekse geciksin. Bayram sabahına kadar çalışsınlar çıkarsınlar, 4 bin lirada biz yokuz kardeşim. 22 bin lira yaparsan biz desteği veriyoruz.

BAYRAM ŞEKERİ HESABIYLA TEPKİ GÖSTERDİ

2018'de 1 lira olan emekli ikramiyesi, 25 kilogram bayram şekeri alıyordu. Bugün 4 bin lira 6 kilogram bayram şekeri alıyor. Şekercilere sorun. Sadece 19 kilo bayram şekeri kayıp. 4 bin lirayı müjde gibi sunuyorlar. 4 bin lira emekliye hakarettir.

ANKETLERDE SON DURUMU AÇIKLADI

Anketler nasıl diye soruyorsunuz ya, aynı kurulduğu gündeki gibi. CHP, Türkiye'nin 1. partisi. Seçim istedikçe yargı sopasını göstermeye başladılar. CHP iktidarı sadece sandıkta arar.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

Son dönemde iktidarın ülkenin gündeminde olan Kürt meselesi üzerinden yeni bir oyun kurguladığını görüyoruz. Bütün gelişmeleri dikkatle, oyuna da gelmeden yürütüyoruz. Kürt sorununun varlığını kabul ediyoruz, bunun ancak demokratikleşerek aşılabileceğini biliyoruz. Büyük bir demokrasi paketi ile bu sorunu aşmak için gönül birliği gerekiyor. Kimseyi dışlamadan bu Meclis'i sorumlu kabul ediyoruz. Bu süreçle ilgili olur olmaz yere ateş ederek bir algı yönetimi yapmaya bir tuhaf çaba var.

Beyler, CHP'ye şunu soruyor. Terörsüz Türkiye hedefine karşı mısınız? CHP, terörle arasına mesafe koymada, terör sorunu ile Kürt sorunu konusunda en tutarlı çizgiyi korumada herkesin takdirini kazanmış, hepiniz CHP'nin durduğu noktaya gelmişsiniz. Göreceğiz o adımları atacak mısınız, atamayacak mısınız? Adam bize 'terörsüz Türkiye der misin' diyor. Biz terörsüz Türkiye'nin baş savunucusuyuz. Biz terörün her türlüsüne karşıyız. CHP en tutarlı çizgide. Terörsüz Türkiye istiyorum, barış içinde Türkiye istiyorum. Terörün de mafyanın da kökü kazınsın istiyorum."