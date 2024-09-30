Özgür Özel "Erdoğan'ı yenerek göndereceğim" demişti | İYİ Parti'den CHP'nin erken seçim çağrısına flaş cevap!

30 Eylül 2024 16:46 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:08

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP lideri Özgür Özel'i erken seçim çağrılarına değindi ve eleştirilerini sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olmaması gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, İYİ Parti'de yaşanan istifalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Ankara'da siyaset arenası her geçen gün daha da hareketleniyor. Erken seçim​, yeni anayasa​ ve Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmaları gündemin merkezinde yer alıyor. Erken seçime ve adaylık tartışmalarına ilişkin liderlerden peş peşe açıklamalar geliyor. İYİ Parti​ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​, siyaset gündemine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Gazete Duvar'a konuşan İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’nin 2025 yılı için yaptığı erken seçim çağrısını “Erken seçim, çek yazmak gibi talep edilmez” sözleriyle eleştirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olmaması gerektiğini söyledi.

Parlamenter sisteme geçiş arayışlarının sahipsiz kaldığını belirten Dervişoğlu, yeni anayasa için de partilerinin şartlarını açıkladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, CHP’nin aday göstermemesi durumunda İYİ Parti’nin adayı olacağı iddialarına ise “Ne bir görüşmemiz ne de bir angajmanımız var” ifadeleriyle cevap Dervişoğlu, Altılı Masa benzeri yeni ittifak ihtimallerine ilişkin ise “Çoklu masalara oturmam. Sahibi olmadığım masanın sandalyesi olmam” dedi.

"SİYASETÇİLER BİR GLADYATÖR DEĞİLDİR"

CHP lideri Özgür Özel'in “Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yenerek göndermek istiyoruz” sözlerini hatırlatan Dervişoğlu, "Ben siyasetin bir arena olduğunu biliyorum. Ama siyasetçiler bir gladyatör değildir. Onu, 'yenerek göndereceğim' demenin çok yerinde olduğu kanaatini taşımıyorum. Yeniden seçim kararı alınırsa Sayın Tayyip Erdoğan bu anayasaya göre bir kere daha aday olabiliyor. Özgür Bey'in söylediklerinden hareketle de görülen ve anlaşılan odur ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden seçimi iktidarın iradesiyle temin edecek çalışmalar da başlatılıyor. Bunların demokrasimize olan katkısı ve faydası yönüyle tartışılması lazım. Sayın Cumhurbaşkanının da adaylığı konusunu bu kapsam içinde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben olsam öyle yapardım" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ İDDİASI

Mansur Yavaş’ın CHP’nin aday göstermemesi durumunda İYİ Parti’nin adayı olacağı iddialara da değinen Dervişoğlu, "Bu tartışmalar çok erken başladı. Türk siyasetinin geleceği siyasi kurumlar üzerinden değil şahıslar üzerinden tartışılmaya başlandı. Bu hoş bir durum değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçiminin hangi adaylarla yürütüleceğine dair seçimin tarihini bilmeden öngörüde bulunmak siyasi partilerin içindeki adaylık yarışına bağlı olarak bir yol haritası hazırlamak bizim tarafımızdan mümkün değil. Bu tartışmaların siyaseti farklı yönlere çekebileceğini, çok rahatsız olduğumuz kutuplaşma ve taraflaştırmayı da beraberinde getireceğini öngörüyorum. O nedenle kim aday olacak tartışması yerine “hangi siyasi parti, hangi programı yapacak” da Türkiye’yi bu içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtaracak onun yolunu aramanın daha doğru olacağı kanaatindeyim. Yarın CHP için Mansur Bey ve Ekrem Bey’den de bağımsız birilerinin aday olması muhtemeldir. İYİ Parti’nin ilkeleri hedefleri vardır. Dolayısıyla siyasi vasatın neyi getireceğini bugünden kestirebilmek mümkün değildir. İYİ Parti’nin bu konuyla ilgili hiçbir angajmanı yoktur. Hiçbir görüşmesi de yoktur" diye konuştu.

İYİ PARTİ'DE YAŞANAN İSTİFA DEPREMLERİ

Yerel seçimin ardından İYİ Parti'de üst üste yaşanan istifa depremleriyle ilgili konuşan Dervişoğlu, "İYİ Parti’den ayrılanlar var. Kendilerine başka bir siyasi gelecek tanzim etmek adına olmalı ki partimizden istifa ettiler. 2018’de de yaşadık. İstifalar üzerine olumsuz beyanda bulunmadım. İstifaların bir kısmının beni ziyadesiyle üzdüğünü söylemekte beis görmüyorum. Yeni istifa bekliyor muyum? Beklemiyorum, ama başıma gelirse ona da bir şey diyemem" dedi.