Özgür Özel'in ayağı kırıldı! Filistin özel oturumuna katılmamıştı

15 Ağustos 2024 16:47 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:02

Son dakika | TBMM'de Filistin özel oturumu! Mahmud Abbas'tan tüm dünyaya net mesaj: Gazze'de bir başka devlet kurulamaz

Son dakika | TBMM'de Filistin özel oturumu! Mahmud Abbas'tan tüm dünyaya net mesaj: Gazze'de bir başka devlet kurulamaz

Bugün TBMM'de tarihi bir olay yaşandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Meclis'ten tüm dünyaya seslendi. Bu özel oturuma CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılmadığı görüldü.

CHP liderinin bu özel oturuma neden katılmadığı merak konusu olurken açıklama CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi.

"BUGÜN MECLİS'TE OLMAYI ÇOK İSTİYORDU"

CHP lideri Özel'in ayağının kırıldığını açıklayan Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" ifadelerini kullandı.