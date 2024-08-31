Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu yine buluştu! Düğünde bir araya geldiler

31 Ağustos 2024 22:18 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 22:20

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'na dava: Hem siyasi yasak hem hapis!

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'na dava: Hem siyasi yasak hem hapis!

CHP'deki koltuk değişimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Özgür Özel'e lafını esirgemeyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ile düğünde yan yana geldi.

En son 8 Haziran'da CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’in oğlunun düğününde bir araya gelen Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, bu sefer de Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un oğlunun düğününde yan yana görüntülendi.

İKİ İSİM ÖNCESİNDE TAZİYEDE BULUŞTU

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığı bilgiye göre, düğünden önce Tekirdağ'da taziye ziyaretinde bulunan Özel ve Kılıçdaroğlu, daha sonra birlikte düğüne hareket etti.

İki ismin kısa süreli de olsa diyalog halinde olduğu gözlemlendi.