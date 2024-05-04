Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü konuyu açıkladı

04 May 2024 13:22 - Güncelleme : 04 May 2024 13:43

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek yemek yedi. Ankara Ahlatlıbel tesislerinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürmüştü.

ÖZEL: BİLGİ VERDİM

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ''Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hakkında kendisine bilgi verdim. Detayların önemli kısımlarını paylaştım." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel ile yaptığı 1,5 saat süren görüşmeyi değerlendirmişti. Bu adımın atılmasıyla Türkiye'de siyasetin yumuşama dönemine girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var." ifadesini kullanmıştı.