Özgür Özel Mansur Yavaş'ın adaylık açıklamasına cevap verdi: Tartışmaları kenara bırakıyoruz

30 Eylül 2024 18:41 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 18:43

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün, "Partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" çıkışı sonrası CHP lideri Özgür Özel'den açıklama geldi.

CHP​ lideri Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş​'ın "Partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" sözlerine cevap verdi. Parti içi disiplin vurgusu yapan Özel, "Parti adayını belirleyecek ve o aday etrafında kenetleneceğiz" dedi.

"YAVAŞ'TAN BEKLENEN YAKLAŞIM"

Yavaş’ın yaptığı açıklamayla adaylık​ tartışmalarına nokta koyduğunu belirten Özel, “Mansur Bey’in cümlesini ikiye ayırıyorum. Açıklama parti disiplinini vurgulama açısından önemli. Partinin kararına saygılı olacak olması kendisinden beklenen yaklaşımdır.

"PARTİ ADAYINI BELİRLEYECEK"

Söylediğine katılıyorum. Mutlaka kazanacağız dediği de CHP’dir. CHP artık aday tartışmalarını kenara bırakıyor. Parti adayını belirleyecek ve o aday etrafında kenetleneceğiz" diye konuştu.

Özel, ayrıca Yavaş’ın bu açıklamasıyla “CHP’nin birden fazla adayı mı olacak, başka partiden aday mı olacak?” tartışmalarının önüne geçtiğini ifade etti.