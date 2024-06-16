Özgür Özel vatandaşa sinirlendi, iddialı sözleri dikkat çekti! "İspanya, Filistin'i benim sayemde tanıdı"

16 Haziran 2024 15:30 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 15:32

Kurban Bayramı'nda memleketi Manisa'ya gelen Özel, Hatuniye Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından caminin önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

"FİLİSTİN'İ BENİM MEKTUBUMLA TANIDILAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, camiden ayrılırken bir vatandaşın "İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas'ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz" sözlerine oldukça sinirlendi. Özel, vatandaşa "Beni bir dinle de bayram sabahı. Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun, 'Filistin'i tanıyın' dedim. İspanya, Filistin'i tanıdıysa benim mektubumla tanıdı. Bugün de biz gece uyurken üzerimize bomba atsalar ne olursa aynı şey.

O da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor, o da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor. Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum ve Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti, 'sen Filistin için mücadele ediyorsun' diye. O yüzden bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş, tamam mı?" sözleriyle cevap verdi.