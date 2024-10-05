Özgür Özel ve Gülşah Durbay hakkındaki ithamlar sonrası CHP harekete geçti! O yazıyı yazan gazeteci için açıklama

05 Ekim 2024 00:47 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 00:51

CHP lideri Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında iddiaları ortaya atan gazeteci için harekete geçildi. Parti üyesi bulunan Ebru Küçükaydın'ın ihracı isteniyor.

CHP'yi karıştıran "yasak ilişki" ithamları sonrası parti harekete geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı hedef alan gazeteci hakkında parti disiplin mekanizmalarını harekete geçirdi. CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın'ın ithamları tepki çekmişti.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı 3 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan ve Genel Başkan Özgür Özel ve belediye başkanı hakkındaki iddiaların yer alan yazının Muratpaşa ilçesine kayıtlı olduğu tespit edilen parti üyesi Ebru Küçükaydın tarafından yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin yazdığı yazının parti kültürüne sığmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Partinin genel başkanı ve partili bir belediye başkanı hakkında ispatı olmayan, partimizi kamuoyu önünde küçük düşürecek ithamlarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı olarak 4 Ekim 2024 tarihinde aldığımız karar neticesinde, ilgili haberi yayınlayan Ebru Küçükaydın isimli üyenin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan ihraç talebini üst yazıyla disiplin kuruluna gönderdiklerini bildirdi.