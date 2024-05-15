Özgür Özel ziyaretlerine devam ediyor! Dervişoğlu ile görüşecek

15 May 2024 11:07 - Güncelleme : 15 May 2024 11:11

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen Özel, yarın kritik bir temas daha kuracak.

CHP lideri, yarın saat 12.00'de İYİ Parti Genel Merkezi'nde Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek.