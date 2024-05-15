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Özgür Özel ziyaretlerine devam ediyor! Dervişoğlu ile görüşecek

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
15 May 2024 11:07 - Güncelleme : 15 May 2024 11:11
Özgür Özel ziyaretlerine devam ediyor! Dervişoğlu ile görüşecek

Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, yarın saat 12.00'de İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen Özel, yarın kritik bir temas daha kuracak.

CHP lideri, yarın saat 12.00'de İYİ Parti Genel Merkezi'nde Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek. 

Kaynak: tgrthaber.com
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