Özgür Özel'den 29 Ekim kutlamaları mesajı: Teröre karşı en güzel cevap

29 Ekim 2024 22:36 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 22:45

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılarak, teröre karşı en güzel cevabın kutlamalara katılım olduğunu söyledi. Halkla beraber fener alayına katılan Özel, Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın konserini dinledi.

CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa​'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​ kitlamalarına katıldı. Kutlamalara katılım için vatandaşlara çağrıda bulunduğunu hatırlatan Özel, bunun teröre en büyük cevap olduğunu ifade etti.

Özel, "2 gün önce bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmuştum. 'Terör bizi sindirmeye ve korkutmaya çalışıyor. Teröre karşı en güzel cevap, bu bayrama böyle yüksek bir katılımdır.' demiştim. Bugün Ankara'da yüzbinler, milyon oldu ve Anıtkabir'e aktı. Memleketim Manisa'yı da böyle görmek, benim için gurur verici. Hem bu ülkenin dışardaki düşmanları hem de Atatürk'ün emanetine gerekli saygıyı göstermeyen cumhuriyet düşmanları, en iyi cevabı bugün milletten aldılar. Türkiye, çok güçlü bir devlettir, yıkılmaz, dimdik ayaktadır. Ne teröre ne korkuya teslim olmayacağız." dedi.

"İNADINA KUTLAYACAĞIZ"

Özel ve beraberindekiler, fener alayının ardından beraberindekilerle Cumhuriyet Meydanı'nda Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın sahneye çıkacağı konser alanına geçti.

Konser öncesi sahneye çıkarak Manisalıları selamlayan Özel, Türkiye'nin geçen hafta 5 canını terör saldırısında şehit verdiğini hatırlatarak, "Mitingler iptal edilsin, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edilsin' denildiğinde şunu söyledim. Hayır aksine, inadında yapacağız ve kutlayacağız. Türkiye'nin dışardaki düşmanları da görsün, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmayan cumhuriyet düşmanları da görsün. Ne terörden ne bir başkasından, ne terör ne korkuya teslim oluyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni ve memleketimizi çok seviyoruz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Özgür Özel ve beraberindekiler, Fazıl Say ile Serenad Bağcan'ın konserini dinledi.