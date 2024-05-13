Özgür Özel'den Arapça tabela çıkışı: Fazladan bir popülizmdir

13 May 2024 17:11 - Güncelleme : 13 May 2024 17:16

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı televizyon programında CHP'li belediyelerin Arapça tabelalarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. CHP lideri bugün gazetecilerin sorularının ardından konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Yasal düzenleme çerçevesinde yabancı dilde tabelalar için bir düzenleme olduğunu hatırlatan Özel, "Belediye başkanlarımıza tüm diller için bu düzenlemeye uymaları gerektiğini söyledim" dedi.

"FAZLADAN POPÜLİZMDİR"

İstismar edilen bir kısma dikkat çeken CHP lideri, "Arapça bir yazıyı kanuna uygun yazışmalar, ihtarlar yapıp ilgilisine sökmek için süre vermlizmdir"eden ya da sökmüyorsa belediyenin ilgili birimiyle yapmadan, belediye başkanının kendi eliyle yapması fazladan bir popülizmdir" ifadelerini kullandı.

"KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE YAPILMALI"

Özel konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede 6 milyona yakın vatandaşımızın ana dili Arapçadır. Arapçaya yapılan hürmetsizlik o kişilere yapılan hürmetsizlik olarak algılanıyor. Televizyon izleyen bir vatandaş eğer Arapça bilmiyorsa bir CHP'li başkanın kendi elleriyle yırttığı metni Kur'an'la özdeşleştirip bilinçaltında partimizle ilgili olumsuz bir duyguya kapılabilir diye uyardım. Arapçaya da diğer yabancı dillere de kanunlara aynı muamele yapılmalıdır. Lüzumsuz Arapça tabela kirliliğine belediyemiz elbette mücadele etmelidir. Ama bu kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır"